Backnang Tote im China-Restaurant: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Der Mord in Backnang geschah in der Nacht auf den 4. März 2016. Foto: Büttner / ZVW

Backnang. Entscheidende Wendung im Mordfall in einem Asia-Restaurant , in der die "Soko-Perle" ermittelt. Im Rahmen der sehr aufwändigen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei Männer aus dem Raum Backnang. Die beiden Männer wurden nun festgenommen.

Am 4. März gegen 10 Uhr war eine Frau tot in den Räumlichkeiten eines Asia-Restaurants in der Stuttgarter Straße aufgefunden worden. Bei der Obduktion hatte sich der Verdacht bestätigt, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Die Todesursache: "Massive Gewalteinwirkung auf den Körper".

Weitere Informationen wird die Polizei am Nachmittag in einer Pressekonferenz preisgeben. Wir berichten.

Die überraschend am Mittwochmorgen angekündigte Pressekonferenz wird mit großer Spannung erwartet. Längere Zeit tappte die Polizei im Dunkeln.

Die 53-jährige Betreiberin des Asia Restaurants war im März tot auf der Toilette der Gaststätte aufgefunden worden. Gerüchten zufolge lag die Frau mit aufgeschlitzter Kehle und gefesselt auf der Toilette. Diese Gerüchte bestätigte die Polizei seinerzeit aber nicht. Eine Mitarbeiterin fand die Leiche. Die Ermittler hielten sich mit der Preisgabe von Details zurück mit der Begründung, dass kein Taterwissen an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Es wurde zunächst gemutmaßt, dass der Täter aus dem familiären Umfeld des Opfers stammen könnte. Später hieß es, zumindest aus dem näheren familiären Umfeld komme wohl niemand als Täter in Frage. Deutschlandweit wie international erstreckten sich die Ermittlungen in alle Richtungen Auch einen Raub oder ein fremdenfeindliches Motiv schloss die Polizei nicht aus, doch hielt sie beides für unwahrscheinlich, hieß es bei einer Pressekonferenz im April. Die Rede war von einem weit verzweigten Beziehungsgeflecht im Umfeld der chinesischen Familie. Die Vernehmungen gestalteten sich zunächst wegen der Sprachbarriere schwierig.

Das Opfer, eine Buddhistin, stammte aus Wencheng in der chinesischen Provinz Zhejiang.Ihr Familien-Clan betreibt Gaststätten in verschiedenen Ländern Europas, zudem in China. Im Jahr 1999 kam die Frau nach Deutschland. Sie hinterließ vier Kinder. Von ihrem Mann lebte sie getrennt.

Weil der Herkunftsort der Frau als Stammland organisierter Verbrechergruppierungen gilt, gab es nach dem Mord auch Spekulationen in diese Richtung. Im April sagte Kripo-Chef Reiner Möller,es gebe bis dato keine Hinweise, dass Schutzgelderpresser die Familie bedrängt hätten oder ein Konkurrenz-Clan Druck ausgeübt hätte. Die Finanzverhältnisse der Frau wurden seinerzeit als "geordnet" beschrieben.

Das Team der Soko Perle startete mit 70 Mitgliedern. Aus der Bevölkerung kamen nur wenige Hinweise, trotz zahlreicher Aufrufe.