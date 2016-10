Berglen/Winnenden Mann mit Säure übergossen

Ehedrama in Berglen mit Ende in Winnenden am Donnerstagabend gegen 19 Uhr. Foto: Benjamin Beytekin

Bergen / Winnenden.

Ein häuslicher Streit in Lehnenberg ist am Donnerstagabend derartig eskaliert, dass die Frau ihren Ehemann mit Säure übergossen hat. Ersten Erkenntnissen zufolge alarmierte der verletzte Mann die Polizei. Noch bevor die Polizeibeamten eintrafen, war die Frau mit dem gemeinsamen Auto in Richtung Winnenden geflüchtet. Am Ortseingang von Winnenden zwischen der Bahnlinie und der Bundesstraße 14 setzte sie den Wagen in Brand und floh. Die Beamten konnten die Frau festnehmen. Der Mann wurde in eine Spezialklinik gebracht. Um welche Art von Säure es sich handelt, und was zu der Tat geführt hat, war am Donnerstagabend noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem häuslichen Drama aufgenommen.