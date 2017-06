Berglen Wohnhausbrand: Ein Toter und 50.000 Euro Schaden

Berglen-Öschelbronn. Das Dachgeschoss ist komplett ausgebrannt, den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 50 000 Euro – den 65-jährigen Bewohner konnte die Berglener Feuerwehr nur tot aus dem Eckhaus in der Öschelbronner Rosenstraße bergen. Warum das Feuer am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen ist, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.