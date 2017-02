Fasching 2017 Alle Faschingsfeiern im Rems-Murr-Kreis

Finden Sie die passende Faschingsveranstaltung an Ihrem Wohnort oder in Ihrer Umgebung. Mit Klick auf den Ort gelangen Sie zu den entsprechenden Einträgen.

Fasching im Rems-Murr-Kreis

Eine Veranstaltung in Ihrer Gemeinde fehlt? Schreiben Sie uns die Daten einfach in die Kommentare oder per E-Mail an online@zvw.de unter dem Betreff "Faschingskalender". Wir werden den Artikel dann entsprechend ergänzen.

Alfdorf

Kinderfasching

SV Pfahlbronn

Sonntag, 19.02.

Bürgerzentrum Lindengarten

Weiberfasching

SV Pfahlbronn

Donnerstag, 23.02.

Vereinsheim SV Pfahlbronn

Allmersbach

Es sind keine Einträge für Allmersbach vorhanden.

Althütte

Narrenabend

Rechaspitzer - 1. Narrenzunft Althütte

Samstag, 18.02. ab 18.01 Uhr

Festhalle Althütte

Narrensprung

Rechaspitzer - 1. Narrenzunft Althütte

Sonntag, 19.02. ab 14 Uhr

Kinderfasching

Mittwoch, 22.02.

Festhalle Althütte

Aspach

Faschingsparty

Hotel Sonnenhof

Donnerstag, 23.02. um 20.30 Uhr

Hotel Sonnenhof

Rosenmontagsball

Hotel Sonnenhof

Freitag, 24.02. um 20.30 Uhr

Hazienda Hotel Sonnenhof

Auenwald

Rosenmontagsball

TSV Oberbrüden

Montag, 27.02.

Auenwaldhalle

Kinderfasching

Gemeinde Auenwald

Dienstag, 28.02.

Auenwaldhalle

Backnang

Kinderfasching

Radsportverein Waldrems

Freitag, 24.02. ab 14 Uhr

Radsporthalle

Große Prunksitzungen

Backnanger Karnevals-Club

Freitag, 24.02. und Samstag, 25.02. jeweils um 19.33 Uhr

Bürgerhaus Backnang

Karten unter 07191/57925 oder info@backnanger-karnevals-club.de

Närrischer Wochenmarkt

Backnanger Karnevals-Club

Samstag, 25.02. um 11.11 Uhr

Historisches Rathaus und Wochenmarkt in der Innenstadt

Fasching in der Radsporthalle

Radsportverein Waldrems

Samstag, 25.02. um 19.30 Uhr

Radsporthalle

Seniorenfasching

Backnanger Karnevals-Club und Stadt Backnang, Seniorenbüro

Sontag, 26.02. um 14.33 Uhr

Kinderfasching

Backnanger Karnevals-Club

Montag, 27.02. um 14 Uhr

Stadthalle Backnang

Berglen

Es sind keine Einträge für Berglen vorhanden.

Burgstetten

Rosenmontagsfestle

Eintracht Chor

Montag, 27.02.

Vereinszimmer Halle Burgstall

Fellbach

Narren Warm-up zum Jubiläum 33+3

Fellbacher Carneval Club

Samstag, 18.02. ab 18 Uhr

Alte Kelter Fellbach

Musikvereinsfasching

Musikverein Oeffingen

Samstag, 18.02. um 19.33 Uhr

Festhalle Oeffingen

33+3 Jubiläums-Umzug

Fellbacher Carneval Club

Sonntag, 19.02. ab 13.30 Uhr

Narrenparty

Fellbacher Carneval Club

Sonntag, 19.02. ab 15.30 Uhr

Alte Kelter Fellbach

Schul- und Rathaussturm

Donnerstag, 23.02. um 12 Uhr

Rathaus Fellbach

Großerlach

Faschingstreffen

Freundeskreis der Senioren

Mittwoch, 22.02.

Kaisersbach

Es liegen keine Einträge für Kaisersbach vor.

Kernen

Es liegen keine Einträge für Kernen vor.

Kirchberg

Es liegen keine Einträge für Kirchberg vor.

Korb

Gemeindefasching

Katholische Kirchengemeinde

Samstag, 18.02. um 18 Uhr

Katholisches Gemeindehaus

Kinderfasching

DLRG Ortsgruppe Korb

Samstag, 25.02. um 13.57 Uhr

Mehrzweckhalle

Leutenbach

Faschingsfete

TSV Nellmersbach

Samstag, 18.02.

Mehrzweckhalle Nellmersbach

Rathaussturm

Gees-Musiker Nellmersbach

Mittwoch, 22.02. um 17.30 Uhr

Rathaus Leutenbach

Weiberfasching

TSV Nellmersbach

Donnerstag, 23.02.

Mehrzweckhalle Nellmersbach

Jugend in der Bütt

TSV Nellmersbach

Sonntag, 26.02.

Mehrzweckhalle Nellmersbach

Kinderfasching mit Faschingsumzug

TSV Nellmbersbach

Dienstag, 28.02.

Mehrzweckhalle Nellmersbach

Murrhardt

Rathaussturm

Narrenzunft Murreder Henderwäldler

Donnerstag, 23.02. um 17 Uhr

Marktplatz Murrhardt

After-Rathaussturm-Party

Narrenzunft Murreder Henderwäldler

Donnerstag, 23.02.um 19.30 Uhr

Atrium im Ärztehaus am Römerbad

9. Murreder Nachtumzug

Narrenzunft Murreder Henderwäldler

Samstag, 25.02. um 18.30 Uhr

Narrenmesse

Narrenzunft Murreder Henderwäldler

Sonntag, 26.02. um 10.30 Uhr

St. Maria Kirche Murrhardt

Kinderfasnet

Narrenzunft Murreder Henderwäldler

Montag, 27.02. um 13 Uhr

Fasnetsverbrennen

Narrenzunft Murreder Henderwäldler

Dienstag, 28.02. um 18.30 Uhr

Rathaus Murrhardt

Oppenweiler

Narrenmesse

Katholische Kirchengemeinde Oppenweiler-Aspach

Freitag, 24.02. um 16 Uhr

St. Stephanus Oppenweiler

Rathaussturm und Narrenhock

Burghexen

Freitag, 24.02. um 18 Uhr

Sturmfederschloss

Kinderfasching

SGOS und Gemeinde Oppenweiler

Montag, 27.02. um 14 Uhr

Gemeindehalle

Plüderhausen

Kinderfasching

Katholische Kirchengemeinde

Dienstag, 28.02. um 14.30 Uhr

Gemeindehaus St. Michael

Remshalden

Kinderfasching

TV Hebsack

Samstag, 25.02.

Kurt-Leppert-Halle, Hebsack

Gemeindefasching

Katholische Kirchengemeinde

Samstag, 25.02. um 20 Uhr

Gemeindesaal St. Michael, Grunbach

Rudersberg

Kinderfasching

TSV Oberndorf

Dienstag, 28.02.

Turnhalle TSV Oberndorf

Kinderfasching

TSV Schlechtbach

Dienstag, 28.02.

Turnhalle Egelsee, Schlechtbach

Schorndorf

Rathaussturm

Donnerstag, 23.02.

Rathaus Schorndorf

Schwaikheim

Gemeindefasching

Katholische Kirchengemeinde

Samstag, 18.02. um 19.33 Uhr

Katholischer Gemeindesaal

Rathaussturm

Sumpfgoischder

Donnerstag, 23.02. um 15.01 Uhr

Rathausvorplatz

Ökumenischer Seniorenfasching

Katholische Kirchengemeinde

Dienstag, 28.02. um 14.30 Uhr

Katholischer Gemeindesaal

Kinderfasching

Musikverein

Dienstag, 28.02. um 15 Uhr

Gemeindehalle

Aschermittwoch-Standetse

Sumpfgoischder

Mittwoch, 01.03. ab 18 Uhr

Gorronner Platz

Spiegelberg

Kinderfasching

DRK Spiegelberg

Dienstag, 28.02.

Mehrzweckhalle Spiegelberg

Sulzbach

Fasching

Wandergruppe TOP FIT

Donnerstag, 16.02.

Sulzbacher Hof

Prunk- und Elferratssitzung

Sulzbacher Carnevals-Verein

Samstag, 18.02. um 19.01 Uhr

Festhalle Sulzbach

Rathaussturm

Sulzbacher Carnevals-Verein

Donnerstag, 23.02. um 10 Uhr

Rathaus Sulzbach

Rosenmontagsparty

FV Sulzbach

Montag, 27.02. um 20 Uhr

Festhalle

Faschingsumzug

Sulzbacher Carnevals-Verein

Dienstag, 28.02. um 14 Uhr

Kinderfasching

Sulzbacher Karnevalsverein

Dienstag, 28.02. um 15 Uhr

Festhalle

Urbach

Deutsch-Italinischer Fasching

Kulturverein ACIT

Samstag, 18.02. um 19.30 Uhr

Auerbachhalle

Fröhlicher Rosenmontag

Montag, 27.02. um 10 Uhr

Nachfasching

MC Urbach

Samstag, 04.03. um 19 Uhr

Auerbachhalle

Waiblingen

Gemeindefasching

Katholische Kirchengemeinde St. Antonius

Samstag, 18.02. um 19.11 Uhr

Gemeindesaal der St. Antonius Kirche

Kinderfasching "Unter Wasser"

Katholische Kirchengemeinde St. Antonius

Sonntag, 19.02. um 14.34 Uhr

Gemeindesaal der St. Antonius Kirche

Fasching im Remspark

Salathengste

Donnerstag, 23.02. um 15 Uhr

Remspark Waiblingen

Rathaussturm

Donnerstag, 23.02. um 17.30 Uhr

Rathausplatz Waiblingen

Faschingsumzug

Samstag, 25.02. um 14.30 Uhr

Faschingsparty

1. Waiblinger Faschingsgesellschaft

Samstag, 25.02 um 15 Uhr

Schlosskeller

Neustadter Kinderfasching

Die Salathengste

Sonntag, 26.02.

Gemeindehalle Neustadt

Kinderfasching

1. Waiblinger Faschingssgesellschaft

Dienstag, 28.02. um 14.30 Uhr

Bürgerzentrum

Kinderfasching

Salathengste

Dienstag, 28.02. um 15.30 Uhr

Sporthalle Bittenfeld

14. Waiblinger Hexenabtauchen und Faschingsausklang

1. Waiblinger Faschingsgesellschaft

Dienstag, 28.02. um 18 Uhr

Schlosskeller, Marktplatz, Remsufer

Weinstadt

Es sind keine Einträge für Weinstadt vorhanden.

Weissach

Kinderfasching

Unterweissacher Carnevals Club

Samstag, 18.02. um 12.30 Uhr

Seeguthalle Cottenweiler

Welzheim

Faschings-Disco

TSF Welzheim, Abteilung: Handball

Samstag, 25.02. um 18 Uhr

Justinus-Kerner-Halle

Kinderfasching

TSF Welzheim, Abteilung: Turnen

Sonntag, 26.02. um 13.30 Uhr

Justinus-Kerner-Halle

Winnenden

Faschingsparty für Menschen mit Behinderung

Samstag, 18.02. um 14 Uhr

Birkmannsweiler Halle

Rathaussturm

Donnerstag, 23.02.

Rathausplatz

Verrückt-fröhlicher-Rummel

VfR Birkmannsweiler

Samstag, 25.02. um 20.30 Uhr

Birkmannsweiler Halle

Kinderkarneval

VfR Birkmannsweiler

Dienstag, 28.02. um 14 Uhr

Birkmannsweiler Halle

Winterbach

Es sind keine Einträge für Winterbach vorhanden.

