Fellbach Arbeiten am Gewa-Tower unterbrochen

Fellbach . Die Arbeiten am Gewa-Tower - Deutschlands dritthöchstem Wohnturm - wurden kurzfristig unterbrochen. Vor vier Wochen dementierte Michael G. Warbanoff noch Gerüchte um einen Baustopp. Wie die Stuttgarter Zeitung am Montag berichtete, teilten die Bauherren am Freitag in einer Pflichtveröffentlichung mit, dass es inzwischen eine Unterbrechung der Bauarbeiten gibt.

Hintergrund sind offenbar Unstimmigkeiten zwischen dem Bauherren Michael G. Warbanoff beziehungsweise der Gewa 5 to 1 GmbH & Co. KG und dem Generalunternehmer, der in Leinfelden-Echterdingen beheimateten Firma Baresel. Erst am 9. September war am Fuß des Turms das Richtfest gefeiert worden.

