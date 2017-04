Fellbach Auffahrunfälle vor Kappelbergtunnel

Ein 24-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 14 in Richtung Waiblingen, als er vor dem Kappelbergtunnel auf einen abbremsenden Dacia Sandero auffuhr. Der auf dem linken Fahrstreifen nachfolgenden 52-jährigen Fahrer eines VW Sharan gelang es nicht mehr anzuhalten, er fuhr auf den Wagen des 24-Jährigen auf. Der 52-Jährige zog sich beim Folgeunfall Verletzungen zu und musste deshalb vom Rettungsdienst zumindest vorsorglich in eine Klinik verbracht werden.

Bei der Karambolage entstand ein Gesamtschaden von etwa 36000 Euro.