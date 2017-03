Fellbach-Oeffingen Gartenhaus abgebrannt: Ein Schwerverletzter

Fellbach.

Beim Befüllen eines Stromgenerators mit Benzin auf einem Gartengrundstück nahe des Sportgeländes in Oeffingen ist es an diesem Samstagnachmittag (11.03.2017) zu Verpuffungen gekommen und ein Brand brach aus, der sich auf die Gartenhütte ausbreitete. Der Stückles-Besitzer zog sich schwere Verbrennungen zweiten Grades zu. Da kein Rettungshubschrauber verfügbar war, wurde der Schwerverletzte erstverrsorgt, in eine Klinik gebracht und erst von dort weiter in eine Fachklinik "verlegt". Der Notruf ging um 15.40 Uhr ein. Die Gartenhütte brannte vollständig ab. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und rund 20 Mann im Einsatz, der sich als schwierig gestaltete, weil ein Fahrzeug zwischen Gartengrundstück nahe der Hundepension und dem Hydranten am Sportgelände pendeln musste, um die stete Versorgung mit Löschwasser zu gewährleisten.



