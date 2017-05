Kirchberg an der Murr.

Vor einem älteren Gebäude in Kirchberg an der Murr ist ein dort gelagerter Stapel brennbares Material in Brand geraten. Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude, das aus einem Wohnhaus- und Scheunentrakt besteht. Über die Brandursache kann aktuell (Mittwochabend) noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der Bewohner war zum Zeitpunktes des Brandes nicht zu Hause. Vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg an der Murr mit drei Fahrzeugen, sowie die Feuerwehr aus dem benachbarten Steinheim, die mit einer Drehleiter und einem Löschfahrzeug ausgerückt war. Außerdem war der Rettungsdienst sowie Ehrenamtliche des DRK Kirchberg vor Ort.