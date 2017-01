Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems des Fahrers verunglückte ein voll besetztes Löschgruppenfahrzeug beim Ausrücken aus dem Feuerwehrmagazin in Leutenbach und fuhr in einen Vorgarten an eine Hauswand. Ersthelfer, Feuerwehrkameraden und der Rettungsdienst führten eine Wiederbelebung durch. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus verbracht. Bürgermeister Kiesl machte sich vor Ort ein Bild.