Lorch Der Geisterfahrerin fehlte Fahrpraxis

Lorch.

Nach der Geisterfahrt einer 72-Jährigen am Sonntag (15.1.) bei Lorch sind einige offene Fragen geklärt. Ein Zeuge hat laut Polizei gesehen, wie die Falschfahrerin über die Ausfahrtsrampe am Verteiler Lorch-Ost in falscher Richtung auf die B29 aufgefahren ist. Die Polizei nennt geringe Fahrpraxis der Frau und Probleme bei der Orientierung als Gründe für die Falschfahrt. "Ein bewusstes und gewolltes Falschfahren ist auszuschließen", so die Polizei.