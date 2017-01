Geisterfahrer verursacht schlimmen Unfall am Sonntagabend ( 15.01.2017 ). Foto: Benjamin Büttner

Ein Falschfahrer hat am Sonntag um 17 Uhr auf der B29 einen Frontalunfall verursacht. Der Mann war Richtung Aalen auf der falschen Seite in seinem Renault unterwegs und stieß mit einem Mercedes zusammen. Die beiden Fahrer sind tot. Ein Beifahrer wurde schwer verletzt. Die Bundesstraße ist zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch-Gmünd-West und Lorch-Ost in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Feuerwehr war mit 20 Mann vor Ort und setzte schweres Gerät ein.