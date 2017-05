Ludwigsburg Unfall mit mehreren LKW auf der A81

Gratiscomictag in der Region Stuttgart Comics zu verschenken

Es ist eine Leistungsschau der Branche. Am Samstag, 13. Mai, verschenken die deutschen Comic-Verlage ausgewählte Hefte. Da frohlockt der Schwabe: Den Lesestoff gibt es umsonst. In der Region beteiligen sich zehn Buchhändler an der Aktion.