Plüderhausen Badesee fast fertig für die Sommerfrische

Warm und sonnig soll’s am Wochenende werden, verkündet das Radio am Badesee-Kiosk. Ein paar Gäste sitzen auf der Terrasse, stoßen mit einem Glas Wein an oder trinken ein Feierabendbier mit Blick aufs Wasser. Einige Mutige drehen im See ihre Runden, draußen auf dem Podest im Wasser lassen sich Schwimmer von der Sonne trocknen. Dolce Vita mitten in Schwaben.

Platz für eine neue große Liegewiese

Dafür gibt es nun am Badesee noch bessere Möglichkeiten. Im Zuge der Remstal-Gartenschau 2019 hat die Gemeinde das beliebte Ausflugsziel verschönern lassen. Das ist gleich am Eingang zum Gelände zu merken. Wo bisher Räder und Motorräder abgestellt wurden, ist nun Platz für eine größere Liegewiese.

Auch der Standort für Einsatzboot und -fahrzeuge der DLRG wurde verlegt, so dass Badegäste sich hier im Grünen schattig niederlassen können. Damit die Lebensretter im Notfall schnell ins Boot gelangen, steht das Boot an einem neuen Standort nahe dem See und dem Eingang.

Treppab geht’s in den Schlamm: „Da müssen wir nacharbeiten“

Ein paar Schritte weiter hat eine andere Neuerung ihren Platz gefunden. Ein hölzernes Podest, über ein Kiesbett montiert, harrt noch eines Bodenbelags, um künftig für Veranstaltungen genutzt zu werden.

Links und rechts des Podests führen jetzt steinerne Stufen ins Wasser. Jeder Einstieg soll noch einen Handlauf bekommen, verspricht Bürgermeister Andreas Schaffer. Er weiß, dass sich an den neuen Treppen bereits Kritik entzündet hat. Denn bisher geht der Badegast treppab in schlammigen Untergrund. „Da müssen wir nacharbeiten.“ Grundsätzlich gibt der Bürgermeister zu bedenken, dass der Badesee noch eine Baustelle ist. „Wir sind noch nicht fertig.“

Mehr Fläche für Decken und Sonnenbad

Aber viel fehlt nicht mehr. Schon steht die erste Sandburg am neuen Sandstrand, dessen Halbrund Kalksteinquader begrenzen. Wenn also Kinder hier spielen, können sich die Eltern auf den Steinen niederlassen. Damit der weiße Sand nicht in die Tiefe des Sees abwandert, gibt es im Wasser einen Wall gegen den Sandschwund. „Es war immer ein Problem, dass der Sand irgendwann im See war“, weiß der Bürgermeister.

Wer dem Badebetrieb lieber vom Trockenen aus zusieht, hat dazu künftig mehr Platz. Der Weg durch die Liegewiese wurde in Richtung Tennisplätze verlegt, somit gibt es nun mehr Fläche für Decken und Sonnenbad. Auch an behinderte Badegäste wurde gedacht: Ein Steg bietet einen rollstuhlgerechten Zugang zum Wasser.

„Es war lang zu kalt“

Die Arbeiten für die Verschönerung des Badesees haben im November begonnen. Im Winter musste eine längere Pause eingelegt werden. „Es war lang zu kalt.“ Und in den vergangenen Wochen zu nass. In dieser Woche wird der Untergrund bearbeitet und planiert, in der nächsten Woche wird Rollrasen gelegt.

Drei Tage wird der grüne „Bodenbelag“ verlegt. Dann darf er zehn Tage lang nicht betreten werden, um anzuwachsen. Insgesamt werden rund 1800 Quadratmeter Rollrasen ausgebracht. Ursprünglich war mit Rasenaussaat kalkuliert worden, die Begrünung wird also etwas teurer. „Es geht nicht mehr anders“, sagt der Bürgermeister und verweist auf die auch wetterbedingten Verzögerungen. Mitte Juni sollen alle Arbeiten am Badesee beendet sein.