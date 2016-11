Plüderhausen Brand in Ausstellung von Thomas Hornauer

Die Feuerwehr musste in Plüderhausen am Dienstagmorgen ( 29.11.2016 )einen größeren Brand löschen. Foto: Benjamin Beytekin

Plüderhausen.

Am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr entdeckte ein Zeitungsausträger einen Brand im Gebäude von Thomas Hornauer In der Jakob-Schüle-Straße. Im dritten Obergeschoss der Edelsteinausstellung brannte der unter Renovierung stehende neue Ausstellungsbereich mit Thronsaal.



Die Feuerwehren Plüderhausen und Schorndorf setzten ein Wenderohr der Drehleiter und zwei Rohre im Innenangriff ein. Sie waren mit sieben Fahrzeugen und 55 Mann im Einsatz, das DRK mit zwei Fahrzuegen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Der Sachschaden betragt nach ersten vorsichtigen Schätzungen mehrere 10 000 Euro.



Thomas Hornauer brachte es als Geschäftsführer der Telekontor GmbH & Co KG durch das Betreiben zahlreicher 0190-Hotlines zum Multimillionär. 2003 übernahm er den baden-württembergischen Regionalsender B.TV. Nach Beendigung der Fernseh-Ausstrahlung seines Programms führt Hornauer seinen Kanal Telemedial als Streaming-Angebot online weiter. 2015 eröffnete er eine Edelsteinausstellung mit Edelsteinverkauf in Plüderhausen.