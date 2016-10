Remseck Lkw-Fahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Remseck.

Am Donnerstag gegen 9.14 Uhr sind zwei Lastwagen auf der Landesstraße 1144 zwischen Aldingen und Pattonville frontal zusammengestoßen. Der 38-jährige Fahrer eines weißen Lastwagens fuhr von Aldingen in Richtung Kornwestheim. In einer langezogenen Linkskurve kam er aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lastwagen zusammen der in einem Container Bauschutt oder Müll geladen hatte, zusammen. Beide Fahrer wurden eingeklemmt.

Der Unfallverursacher starb in seinem Fahrzeug, der andere Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.