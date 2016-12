Kernen Großbrand: Millionenschaden, Verletzte

Großbrand am frühen Mittwochmorgen ( 21.12.2016 ) in Rommelshausen. Foto: Benjamin Beytekin

Kernen-Rommelshausen.

Nach einem Großbrand in Kernen-Rommelshausen war die Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Endersbach mehrere Stunden lang gesperrt. Auch zwei Straße wurden gesperrt. Vier Personen wurden nach bisherigen Informationen verletzt.



Am frühen Mittwochmorgen (21.12.) gegen 4.15 Uhr brach in einem metallverarbeitenden Betrieb im Gewerbegebiet an der Straße "Auf der Höhe" ein Brand aus. Das Feuer griff zudem von der Halle auf zwei Nachbargebäude über. In der brennenden Halle der Firma waren auch Wohnungen, in der sich während des Feuers nach Polizeiangaben zwei Personen aufhielten. Beide konnten gerettet werden, eine wurde nach bisherigem Kenntnisstand schwer, die andere eher leicht verletzt. Zunächst war von drei verletzten Bewohnern die Rede. Zwei Feuerwehrmänner sollen zudem eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.



Die Straße "Auf der Höhe" und die "Max-Eyth-Straße mussten komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr musste Schläuche über die Gleise legen. Die Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Endersbach musste gesperrt werden. Mittlerweile ist die Bahnstrecke wieder frei. Es kam zu Verspätungen.



Die Feuerwehren aus Kernen sowie Fellbach befinden sich immer noch mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Brandbekämpfung findet von mehreren Seiten statt. Die Brandursache ist noch unklar. Mehrere Polizeibesatzungen befinden sich vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ein bis zwei Millionen Euro.