Rudersberg Brandstiftung? Scheunenbrand in Steinenberg wtg, 19.11.2016 15:03 Uhr

Symbolbild. Foto: Schneider / ZVW

Rudersberg.

Rund 50.000 Euro Schaden sind bei einem Scheunenbrand in Rudersberg-Steinenberg entstanden. Am Samstag gegen 03.30 Uhr war der Brand einer

Scheune gemeldet worden. Die Scheune befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaft in Verlängerung der Obersteinenberger Straße (Gewann Eichberg / Schlauchhalde). Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich diese bereits im Vollbrand und brannte schließlich ganz nieder. Die Feuerwehr Rudersberg war 33 Mann im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis Samstagmittag an. Über die Brandursache ist bislang nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beträgt 50.000,- Euro.

