Schorndorf Abiprüfungen 2017 starten mit Deutsch

Dort, wo normalerweise die Turnschuhe quietschen, herrschte konzentrierte Ruhe. Rund 200 Schüler des Max-Plank-Gymnasiums und des Burggymnasiums legten heute Vormittag in der Turnhalle die erste schriftliche Abitur-Prüfung ab. In ganz Baden-Württemberg sind es rund 34 100 Prüflinge an allgemeinbildenden Gymnasium, die heute für den höchsten deutschen Schulabschluss schwitzen. An den beruflichen Gymnasien sind bereits rund 19 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den schriftlichen Abiturprüfungen 2017 angetreten. Insgesamt begehen rund 53 300 Schüler und Schülerinnen die Abiturprüfungen in Baden-Württemberg.

Los geht es mit der Deutschprüfung, Pflichtfach für alle Prüflinge. Eine von fünf Aufgaben sollte innerhalb von 330 Minuten bearbeitet werden. Zugelassen als Hilfsmittel sind nur der Duden und eines der drei Bücher, die dieses Jahr - wie auch schon 2016 - die Schwerpunktthemen bildeten: Dantons Tod von Georg Büchner, Homo Faber von Max Frisch und Agnes von Peter Stamm.

Letztes Jahr waren es übrigens 33 800 Abiturienten und die Durchschnittsnote lag bei 2,39. Die am häufigsten vergebene Durchschnittsnote war die 2,6. Die Bestnote 1,0 erhielten rund 1,7 Prozent der Abiturientinnen und Abiturienten. Eine 1 vor dem Komma stand in rund 26 Prozent der vergebenen Abiturzeugnisse, eine 2 in rund 52 Prozent und eine 3 in rund 22 Prozent.