VfB Stuttgart Andreas Hinkel: „Talent ist nicht allein der ausschlaggebende Faktor“

Stuttgart. Wie werde ich Fußballprofi? Vom Traum zur Realität ist es ein steiniger Weg, zu dem viel Disziplin und Ausdauer gehören. Andreas Hinkel (34) ist diesen Weg gegangen und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Für den VfB Stuttgart absolvierte er 162 Bundesligaspiele und auch für die deutsche Nationalmannschaft lief der mittlerweile in Birkmannsweiler wohnhafte Abwehrspieler 22-mal auf den Rasen. Wer könnte die Frage nach dem Weg in den Profifußball also besser beantworten, als ein Mitglied der berühmt-berüchtigten „Jungen Wilden“?

Herr Hinkel, 1992 wechselten Sie als Zehnjähriger vom TSV Leutenbach zum VfB Stuttgart. Wann ist das ideale Alter für einen jungen Spieler, zu einem großen Verein zu wechseln?

Ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Gibt es überhaupt einen richtigen Zeitpunkt für den Wechsel zu einem großen Club? Nein, den gibt es nicht. Auch die „Musterprofi-Karriere“ gibt es nicht. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Der eine Spieler muss relativ früh zu einem großen Verein wechseln, für einen anderen wiederum kann es erst später sein. Mario Gomez kam zum Beispiel in der B-Jugend aus Ulm zum VfB, Bernd Leno hingegen schon in der C-Jugend. Ich selbst kam schon in der D-Jugend. Am Ende kann man immer sagen, dass ein Spieler, der es letztlich geschafft hat, im genau richtigen Alter gewechselt ist. In meinem Fall war es auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt und der richtige Weg.



Was muss ein angehender Profifußballer heute alles mitbringen und auf welche Kriterien achten Sie bei jungen Spielern, die zum Probetraining kommen?

Ich finde, er muss ein Bewegungstalent sein. Wie geht er mit seinem Körper um? In den unteren Altersklassen kann man das schwierig sagen. Manche Kinder entwickeln sich früher, andere entwickeln sich erst später. Fußballerisch muss er natürlich gut sein. Aber auch der Wille und die Lernfähigkeit müssen da sein. Das finde ich ganz wichtig. Wenn man einen Spieler verpflichtet, kann man das natürlich nicht alles direkt beurteilen. Neue Spieler verpflichtet man aber auch nicht direkt. Potenzielle Neuzugänge werden eingeladen und absolvieren mehrere Probetrainings und da bekommt man relativ schnell ein Gespür dafür, ob es mit diesem Spieler etwas werden kann. Im Training gebe ich eine Übung vor und beobachte, wie die Spieler diese dann umsetzen. Sind sie wissbegierig? Sind sie direkt 100 Prozent bei der Sache? Hauen die Spieler alles raus und wollen sich zeigen? In der U 12 hatte ich viele Spieler im Training, die förmlich unter Strom standen.



Welche Rolle spielt dabei der Faktor Talent, ist er vielleicht sogar entscheidend?

Talent hat in diesem Bereich jeder Spieler, der zu uns kommt. Der eine mehr, der andere weniger. Aber das Talent ist nicht allein der ausschlaggebende Faktor. Sondern die Lernfähigkeit. Bekommt ein junger Spieler etwas gesagt und kann es umsetzen, dann macht er später nicht die gleichen Fehler und entwickelt sich weiter. Das ist zusammen mit dem Willen der wichtigste Punkt. Lernfähigkeit und Willen sind in gewisser Weise auch ein Talent.