Schorndorf Droht Four Steps die Schließung?

In Fachkreisen ist Four Steps eine Legende. Seit 1976 gibt es die Drogentherapie-Einrichtung in Schorndorf – sie hat die Methoden der Suchthilfe regelrecht revolutioniert und war vor allem unter ihrem Leiter Rainer Baudis, der hier 30 Jahre lang wirkte, bevor er 2014 in Ruhestand ging, ein Labor der stetigen therapeutischen Erneuerung (siehe Infokasten). Derzeit hat Four Steps drei Standorte: ambulante Behandlung und Tagesklinik in Fellbach, stationäre Therapieformen in Schorndorf und Waldhausen...

