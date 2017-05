Gartenschau Fast zwei Millionen Euro Zuschuss

Vier Projektschwerpunkte stehen im Mittelpunkt

Gefördert werden die elf Kommunen, die aus dem Verbandsgebiet kommen. Vier Projektschwerpunkte stehen dabei im Mittelpunkt: die Entwicklung und Umsetzung eines durchgängigen Wanderwegenetzes, die Einrichtung einer Kanuroute, die Neu- oder Umgestaltung von Aussichtspunkten und das Architektur-Highlight „16 Stationen“.

Im Anschluss an die gestrige Sitzung übergaben Verbandsvorsitzender Thomas S. Bopp und Regionaldirektorin Dr. Nicola Schelling symbolisch einen Chinesischen Geldbaum an Matthias Klopfer, Aufsichtsratsvorsitzender der Remstal-Gartenschau 2019 GmbH, und seinen Geschäftsführer Thorsten Englert.

„Wir freuen uns und sind sehr dankbar über die zusätzlichen Fördermittel vom Verband Region Stuttgart. Ohne diesen finanziellen Zuschuss wären viele unserer geplanten Projekte so nicht umsetzbar gewesen“, sagte Matthias Klopfer. Thorsten Englert ergänzte: „Die Unterstützung vom Verband Region Stuttgart unterstreicht noch einmal die enorme Bedeutung der Remstal-Gartenschau 2019, nicht nur für die beteiligten Kommunen. Es ermöglicht uns, innovative Projekte zu finanzieren und die Standortqualität im Remstal nachhaltig zu erhöhen.“

Lebensqualität ist auch ein Stück Standortmarketing

„Die Remstal-Gartenschau ist ein besonderes Highlight, denn anders als bei bisherigen Gartenschauen, präsentiert sich ein ganzer Landschaftsraum“, so Regionaldirektorin Nicola Schelling laut einer Pressemitteilung der Region Stuttgart.

„Mit der Kofinanzierung der Gartenschau-Projekte geben wir einen wichtigen Impuls für die Entwicklung guter Ideen. Gleichzeitig stärken wir den Prozess der interkommunalen Kooperation und damit die regionale Identität.“

Die Region trage dazu bei, über die Zeit der Gartenschau hinaus die Erholungs- und Lebensqualität für die Bürger der Region weiter auszubauen. Darüber hinaus seien auch wirtschaftliche Aspekte bedeutend – denn Lebensqualität sei auch ein Stück Standortmarketing.

16 Stationen seien ein Alleinstellungsmerkmal

Die Fraktionen in der Regionalversammlung befürworteten den Sondertopf, schreibt der Verband und zitiert Jürgen Lenz (CDU): „Wir beschließen nicht jeden Tag über die Förderung von zwei Millionen Euro. Umso mehr freuen wir uns, dass uns alle Projekte begeistert haben – sie sind nachhaltig und werden in die ganze Region hineinstrahlen.“

Dorothee Kraus-Prause von den Grünen lobte, dass alle Projekte sehr gut die Herausforderung der Interkommunalität adressieren. Besonders die 16 Stationen seien ein Alleinstellungsmerkmal mit einem hoffentlich langfristig großen Werbeeffekt.

"Das Projekt ist ein tolles Experiment"

Für die SPD-Fraktion sind die Stationen das Highlight der Gartenschau. „Das Projekt ist ein tolles Experiment, das sehr gelungen zu sein scheint und die hohe Förderung rechtfertigt. Wir freuen uns auf die Umsetzung,“ so Regina Traub.

Peter Aichinger, Freie Wähler, findet die Objekte in der Landschaft faszinierend oder auf Schwäbisch gesagt „net schlecht“. Für Christoph Ozasek von den Linken sind die Stationen ein Vorbote für die IBA – gewissermaßen eine Werkschau in der freien Fläche. Auch die FDP stimmte zu. „Es ist eine geniale Idee, interkommunale Projekte zu fördern, so Kai Buschmann.