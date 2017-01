Schorndorf Aldi-Raub: Polizei veröffentlicht Phantombild

Schorndorf.

Die Polizei hat nun ein Phantombild des Mannes veröffentlicht, der mutmaßlich am 17. Dezember 2016 gegen 18 Uhr die Aldi-Filiale in der Karlstraße überfiel.



Der maskierte Mann ging zur Kasse, bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Um weder sich noch anwesende Kunden zu gefährden, händigte der Kassierer die Geldbox der Registrierkasse aus. Der Rüber steckte die Box in eine mitgeführte Tasche und flüchtete. Als er die Maske entfernte, konnte er von Passanten beobachet werden. Ihre Angaben sind Grundlage des abgebildeten Phantomfotos.