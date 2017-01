Schorndorf Schließung der Four-Steps-Häuser

Schorndorf. Der Mann sieht dieser Tage ein Lebenswerk den Bach runtergehen: Von 1983 bis 2014 leitete Rainer Baudis, 67, die Drogenhilfe-Einrichtung Four Steps. Ein Gespräch mit ihm über die Schließung der Four-Steps-Häuser in Waldhausen und Schorndorf-Weiler.

ZVW: Four Steps, 1973 gegründet, galt in der Fachwelt mal als Mercedes unter den Drogeneinrichtungen, therapeutischer Goldstandard. Im August 2016 aber beschloss die Deutsche Rentenversicherung, keine neuen Patienten mehr zu überweisen, im Oktober musste der „Verein für Jugendhilfe“, Träger von Four Steps, die Filiale in Waldhausen und im Januar das Stammhaus Schorndorf schließen. Wie erklären Sie sich den Absturz?

Baudis: Der Verein für Jugendhilfe hat wirtschaftlich immer von der Hand in den Mund gelebt und von seiner Risikobereitschaft: Wir machen das, wir packen an. Aber spätestens ab 2007 war klar, dass der Verein Investitionen tätigen müsste. Die Rentenversicherung führte neue Standards ein: An Suchthilfeeinrichtungen wurden nun Anforderungen gestellt wie im sonstigen Reha-Bereich – gleiche Zahl an medizinischem Personal, gleiche bauliche Bedingungen, für jeden Klienten Einzelzimmer mit Nasszelle. Damit waren die Häuser Waldhausen und Schorndorf nicht mehr zukunftsfähig.

ZVW: Standards wie in der Knie-, Hüft-, Rücken-Reha – das klingt anders als das Ideal der „therapeutischen Gemeinschaft“ bei Four Steps, das Züge einer WG hatte: Klienten arbeiteten mit, kochten, putzten, das gab ihrem Alltag Struktur, so übten sie suchtbedingt verlorene Fähigkeiten neu ein.

Baudis: Dass wir als kleine Einrichtung individuell und beziehungsorientiert arbeiten konnten, war unser Kapital – dieses Modell wurde der Deutschen Rentenversicherung suspekt. Es liegen Welten zwischen den Konzepten: Klienten mitarbeiten zu lassen, in die Gestaltung des Alltags einzubeziehen, ist etwas völlig anderes als eine Reha, wo der Patient als Gast bedient wird und sich auf sein Einzelzimmer zurückziehen will. Das war eine Trendwende.

ZVW: Und falsch aus Ihrer Sicht.

Baudis: Ja. Wir haben uns vergeblich gewehrt. Aber hausgemachte Probleme kamen hinzu.

ZVW: Und zwar?

Baudis: 2013 gab es bei Four Steps und auch beim Trägerverein einen Generationswechsel, eine Umbruchsituation. Im Juli 2013 wurde Folkart Schweizer in den Verwaltungsrat gewählt und dort sofort Vorsitzender – ohne den Verein und unsere Arbeit näher gekannt zu haben, ohne diakonische Erfahrung. Er war ein erfolgreicher Unternehmer in der Metallverarbeitung. Aber er hatte keine Kenntnisse im sozialen Bereich. Er brachte, was das Wirtschaften betrifft, völlig andere Vorstellungen ein.

ZVW: Was war damals Ihr Plan, um Four Steps zukunftsfähig zu machen?

Baudis: Wir planten – gestützt auf eine Betriebsvereinbarung – einen Umzug nach Plochingen ins Gebäude der ehemaligen Klinik, wir wollten unsere Four-Steps-Einrichtungen dort mit der ebenfalls zum Verein gehörenden Reha Schloss Börstingen (mit Schwerpunkt Alkoholabhängigkeit) zusammenlegen. Der neue Verwaltungsratschef hat unsere Linie fallengelassen, ohne Gespräch. Das erste Gespräch, das ich mit Herrn Schweizer hatte, war im November 2013, und da waren für ihn die Würfel schon gegen Plochingen gefallen. Er hatte aus seinem vertrauten Bereich einen Wirtschaftsprüfer engagiert – auch er hat mit mir kein Wort gewechselt und mit dem damaligen Vorsitzenden des Vereins, Rainer Daum, nur eine halbe Stunde geredet. Danach sagte Herr Daum zu mir: Das gibt ein Desaster!

ZVW: Inwiefern?

Baudis: Der Wirtschaftsprüfer hat sich gerühmt, dass er bei der Schlecker-Abwicklung dabei gewesen sei. Aber er hatte noch keine gemeinnützige soziale Einrichtung betreut. Er agierte ohne jedes fachliche Verständnis für unsere Zusammenhänge.

ZVW: Und er lehnte das Projekt Plochingen ab?

Baudis: Ja. Er schrieb, die Wirtschaftlichkeit von Reha-Einrichtungen sei mit einer Belegung von 85 Prozent zu kalkulieren, das sei so üblich.

ZVW: Sprich: Das Projekt mache nur Sinn, wenn es bereits bei einer Auslastung von 85 Prozent wirtschaftlich funktioniert.

Baudis: Es war mir ein Rätsel, wie er auf diese Zahl kam. Ich habe Suchthilfefachverbände gefragt und immer die Rückmeldung bekommen, das sei völliger Unsinn, 95 Prozent sei die Kalkulation. Der Chef der Nikolauspflege sagte mir: Wenn ich mit 85 Prozent Belegung wirtschaftlich arbeiten müsste, könnte ich meine gesamten Einrichtungen schließen. Aber auf der Grundlage dieser Zahl waren unsere Planungen für Plochingen Makulatur, das war das Todesurteil. Und Herr Schweizer hat das, was der Wirtschaftsprüfer auf den Tisch legte, eins zu eins übernommen. Als Rainer Daum erklärte, er gebe das Projekt Plochingen nicht auf, wurde er als Vereinsvorsitzender freigestellt, Frau Stahl übernahm seine Position.

ZVW: Hier prallten Welten aufeinander.