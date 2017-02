Schorndorf/Winnenden Unterschriften für Klinik-Erhalt

Betriebsrat und Geschäftsleitung der Kliniken ziehen an einem Strang, betonte Geschäftsführer Dr. Marc Nickel am Rande der Unterschriftenübergabe. Seit Mittwoch letzter Woche haben bereits 740 Mitarbeiter den Aufruf „Investieren Sie in uns!“ an die Aufsichtsräte der Kliniken und die Kreisräte unterschrieben (siehe Infobox „Der Aufruf“).

„Sie brauchen Verlässlichkeit und klare Konzepte“

Die Unterschriftensammlung unter den mehr als 2000 Beschäftigten läuft weiter. Landrat Richard Sigel nahm vor der Sitzung des Aufsichtsrates die erste Tranche der Liste entgegen und zeigte Verständnis für das Anliegen der Arbeitnehmer. Er wisse, dass die Unsicherheit über die Zukunft des Schorndorfer Krankenhauses für die Mitarbeiter belastend gewesen sei. „Sie brauchen Verlässlichkeit und klare Konzepte.“

Geschäftsführer Marc Nickel zeigte sich jedenfalls zuversichtlich, dem Aufsichtsrat mit einem solchen Konzept dienen zu können, und verwies auf die monatelangen Vorarbeiten, in denen „jeder Stein umgedreht wurde“. Herausgekommen ist ein dicker Entwurf, der im Kern auf drei Szenarien hinausläuft, die von Fachplaner, Architekten und Wirtschaftsprüfern eingehend untersucht worden seien. Für alle drei Varianten seien die Investitionen und die zu erwartenden Erträge ermittelt worden:

Investitionen in das Klinikum Winnenden wie auch in die Sanierung des Schorndorfer Krankenhauses.

Investitionen in das Klinikum Winnenden und ein Neubau in Schorndorf.

Ein-Standort-Lösung in Winnenden und Schließung von Schorndorf.

Kein Hinweis ließ sich Nickel indes entlocken, welche dieser drei Varianten er favorisiert und dem Aufsichtsrat als Empfehlung für die Entscheidung des Kreistages im April vorschlägt (siehe: „Der Fahrplan“). Klar ist jedoch, dass der hoch verschuldete Landkreis Rems-Murr nach dem teuren Klinikum-Neubau in Winnenden weitere Investitionen für die stationäre Gesundheitsversorgung schultern muss.

Gute Medizin für die Bürger des Kreises

„Wir werden weiter wachsen“, kündigte Nickel selbstbewusst an und verwies auf die hohe Auslastung der beiden Krankenhäuser von über 90 Prozent im Januar. Im Kern stehe eine gute Medizin für die Bürger des Kreises, die als Patienten bisher oft ins Umland auswichen. Mit dem Klinikum in Winnenden und der Klinik Schorndorf könnten die Kliniken ihren Marktanteil von 50 Prozent ausbauen.

Der Betriebsratsvorsitzende Panagiotis Alopoudis setzt auch in Zukunft auf die beiden Standorte. Jenseits der Diskussionen über die Medizinkonzeption drückt den Betriebsrat jedoch der Schuh, dass das Personal knapp ist. „Wir brauchen mehr Personal!“ Ein Problem, wie Alopoudis durchaus weiß, das die meisten Krankenhäuser haben. „Wir kriegen die Kurve noch“, sagte er über die aktuelle Lage angesichts steigender Patientenzahlen.