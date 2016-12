Schorndorf Wenn sie klingelt, öffnen sich Abgründe

Knapp 600 Euro – um mehr geht es nicht. Geld, das der Schorndorfer der EnBW schuldet, doch nie bezahlt hat. Weil der junge Familienvater mit dem Energiebetreiber keine Einigung traf und auch auf Raten nicht zahlen wollte, stellt der ihm nun die Heizung ab. Trotz Eiseskälte und zwei Kindern im Haus. Kein leichter Fall für Gerichtsvollzieherin Bulkurcu, die heute den Auftrag hat, den Beschluss durchzusetzen. Viel Druck ist dafür aber gar nicht nötig, denn der Schuldner lässt den Handwerker der EnBW widerstandslos gewähren. Er fügt sich klaglos in sein Schicksal. Mit einer Jacke bekleidet öffnet er die Türe und führt den Handwerker ohne zu murren zum Gasanschluss. Von der Gerichtsvollzieherin möchte er nur noch ganz höflich wissen, ob das Sozialamt ihm, der wohlweislich arbeitet, bei dem Problem vielleicht weiterhelfen könnte.

Frühzeitig selber anpacken und Sturheit überwinden

Dass sie so oft zu solch drastischen Mitteln greifen muss, findet die Gerichtsvollzieherin eigentlich schade. Dabei wäre es gar nicht nötig gewesen, dass die junge Familie nun in einer kalten Wohnung schlafen muss. Ein Einspruch gegen die Sperrung hätte gute Chancen gehabt – nur sei der junge Mann eben nicht aktiv geworden. „Man kann viel damit erreichen, wenn man vernünftig mit den Gläubigern redet“, so ihre Erfahrung. Man müsse nur frühzeitig selber anpacken, die Sturheit überwinden – und vor allem den Gang zum Schuldnerberater nicht scheuen.

Schon seit Jahren hat sie beruflich immer wieder mit der Familie zu tun. An den Schulden hat sich seitdem wenig geändert. An der prekären Situation ebenso wenig. Die vermüllte Wohnung zeigt das exemplarisch: Wo der Besucher hinschaut, überall liegt Kleidung verteilt, Briefe stapeln sich, es herrscht ein ziemliches Kuddelmuddel. „Und so, wie es um die Wohnung bestellt ist, sieht es auch bei den Finanzen aus“, sagt Bulkurcu trocken.

„Man sieht sehr viel.“

Seit 15 Jahren arbeitet sie in dem Job. Einen anderen mochte sie nie machen. Als sie während ihrer Lehre als Justizfachwirtin zum ersten Mal einen Gerichtsvollzieher begleitete, war für sie klar: Das ist es. Das freie Arbeiten, der Umgang mit dem Menschen und die Einblicke in ihren Alltag hatten sie sofort fasziniert. „Man sieht sehr viel.“ Langweilig sei der Beruf jedenfalls nicht.

Jeder zwölfte Schorndorfer ist verschuldet. Drei Viertel davon so hoch, dass sie immer wieder mit der Gerichtsvollzieherin zu tun haben. Und manchmal trifft sie sogar auf Schuldner in der zweiten Generation, „das ist traurig“. Dabei bekommt sie sehr intime Einblicke in die familiären Verhältnisse. Darüber, wie die Menschen miteinander umgehen. Wie ihre Wohnungen aussehen. Und wie sie mit dem Geld umgehen. Schön ist das in den seltensten Fällen. Sie hat schon viele Familien über ein paar Hundert Euro zerbrechen sehen. Allzu viel Mitleid für die Schicksale darf sie in diesem Beruf allerdings nicht mitbringen. Man braucht ein dickes Fell, um all das ertragen zu können. „Unmenschen sind wir aber nicht – auch nicht geworden durch unsere Tätigkeit“, sagt Bulkurcu.

Schon sehr oft verbal angegriffen worden

Dabei gäbe es durchaus Gründe: Rassistische Kommentare seien keine Seltenheit. Oft würden die Menschen ihr auch nicht die Wahrheit sagen: Sie machen dann nicht auf, obwohl das Auto vor der Tür steht, reden Schulden klein, die doch unübersehbar groß sind, und geben Versprechungen ab, die doch nicht zu halten sind. Verbal ist sie schon sehr oft angegriffen worden, hat Morddrohungen erhalten. Deshalb erscheint sie in diesem Artikel nicht mit Bild und vollem Namen. „Was aber auch vorkommt: Dass sie mich umarmen, wenn sie es geschafft haben mit den Raten – und raus sind aus den Schulden.“