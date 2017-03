Schorndorf Wie werde ich ein Youtube-Star?

Am Anfang steht, wie bei jedem Projekt, eine zündende Idee. Und die elementare Frage: Welche Art von Youtube-Kanal möchte ich machen und wen möchte ich ansprechen? Es gibt Kanäle zu Themen wie Beauty, Gaming, Lifestyle, Essen, Musik, aber auch Youtuber, die Nachrichten oder Rezensionen zum Stoff für ihre Videos gemacht haben. Erfolg kann ein Youtuber in jedem dieser Bereiche haben. Unter einer Bedingung: Leidenschaft. Man sollte bei jedem Video mit ganzem Herzblut dabei sein.

Die Leidenschaft der Stars

Youtuber Julien Bam hat einen Rat für den Nachwuchs: „ Fangt Youtube nicht mit der Intention an, Geld zu verdienen, sondern fangt an, wenn ihr darin eine potenzielle Leidenschaft seht.“ Der 28-Jährige ist seit 2012 im Geschäft und konnte schon fast 3,5 Millionen Menschen davon überzeugen, seinen Kanal zu abonnieren. Damit zählt er zu den erfolgreichsten deutschen Youtubern und die Fans, vor allem die weiblichen, schreien seinen Namen, wenn er bei Veranstaltungen über den roten Teppich schreitet.

Video: Wie wirst du Youtuber: 7 Tipps von Julien Bam.

Die erfolgreichste Youtuberin in Deutschland heißt Bianca Heinicke. Ihr Kanal „Bibis Beauty Palace“ startete, als sie selber auf der Plattform ein Video zu einem speziellen Thema suchte, aber nicht finden konnte. Sie wollte einfach wissen, wie sie eine ganz bestimmte Flechtfrisur hinbekommt. Das war im Jahr 2012. Inzwischen hat Bianca über 4,3 Millionen Abonnenten, ihr beliebtestes Video wurde weit über 12 Millionen Mal abgerufen. Sie versuche immer, sie selbst zu sein, sagt sie über ihren Weg zum Erfolg. Für die 24-Jährige gibt es nicht „das Rezept“, um in diesem Gebiet erfolgreich zu werden. „Ich gehe einfach mit offenen Augen durch die Welt und versuche das, was mit gefällt, in ein Video umzuwandeln“, erzählt sie in einem Youtube-Video.