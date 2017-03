Schwäbisch Gmünd Lkw übersieht Motorrad: 61-Jähriger schwer verletzt

Schwäbisch Gmünd. Am Montag gegen 15:20 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Rechberg und Straßdorf.

Ein 24-jähriger Lkw-Fahrer war mit seinem Muldenkipper auf der Kreisstraße zwischen Waldstetten und Bettringen unterwegs und wollte nach links auf die Landstraße in Richtung Rechberg einbiegen. Hierbei übersah er einen 61-jährigen Kradfahrer, der mit seinem Motorrad von Rechberg in Richtung Straßdorf unterwegs war.

Der 61-Jährige prallte mit seiner Honda gegen das Führerhaus des LKW. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ein ein Krankenhaus gebracht werden. Die Landstraße war während der Rettungsmaßnahmen für 30 Minuten voll gesperrt.

Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am LKW beläuft sich auf etwa 2500 Euro.