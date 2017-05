Schwaikheim Bei mehreren BMW Fahrzeugteile entwendet

Möglicherweise entwendeten in dieser Nacht die selben Täter außerdem an mehreren Mercedes Fahrzeugteile. Im Haldenweg wurde an einer C-Klasse zwei Tagfahrlichter und Abstandssensoren fachmännisch abgmontiert. In der Buchenstraße und in der Ziegelstraße wurden an drei Mercedes der Stern gestohlen. Der Sachschaden liegt bei mindestens 1000 Euro.

Update

Ein weiterer Fall wurde bekannt: In der Rosenstraße hat ein Täter die Scheibe eines BMW eingeworfen und anschließend ein Navigationsgerät ausgebaut und entwendet. Weiter wurde ein hochwertiges Smartphone gestohlen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.