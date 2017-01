Stuttgart Audifahrerin kracht frontal in Stadtbahn

Audi kracht frontal in Stadtbahn. Foto: www.7aktuell.de | Simon Adomat

Stuttgart.

In der Böblinger Straߟe ist es am Mittwoch gegen 17.50 Uhr zu einem schweren Zusammenstoߟ zwischen einem PKW und einer Stadtbahn gekommen. Eine Audifahrerin verlor kurz vor dem Südheimer Platz aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie die Böblinger Straߟe bergauf entlang fuhr. Die 29-Jährige steuerte das Auto nach rechts auf die dort liegenden Stadtbahngleise. Eine entgegenkommende Stadtbahn konnte nicht mehr bremsen und prallte frontal in den Audi.