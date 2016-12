Stuttgart Polizei fahndet: Frau brutal in den Rücken getreten

Stuttgart-Hedelfingen.

Die 19-jährige Fußgängerin lief am Samstag (10.12.) gegen 06.50 Uhr zu Fuß von der Endhaltestelle Hedelfingen in der Rohrackerstraße auf dem Gehweg nach Hause, als ihr etwa auf Höhe des Bächlenweg plötzlich und unvermittelt ein unbekannter Mann in den Rücken trat, so dass sie hinfiel.

Als sie sich nach dem Angreifer umdrehte, sah sie lediglich zwei Personen in Richtung Heumadener Straße weglaufen. Zur Beschreibung konnte sie nur angeben, dass es sich um zwei dunkel gekleidete Personen, vermutlich Männer, handelte, die ihre Kapuzen hochgezogen hatten. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer 8990-3500 entgegen.