Urbach Männerchor sucht neue Sänger

Video: Der Männerchor in Urbach sucht Verstärkung.

Timea Toth ist noch nicht ganz zufrieden mit dem, was sie gerade hört. „Wo sind meine Bässe?“, fragt sie. Die Chorleiterin sitzt am Klavier. Die rechte Hand dirigiert, die linke drückt die Tasten, ihr Fuß gibt den Takt vor und sie singt – und hört genau hin. „Habt ihr verstanden, was ich meine“, fragt sie erneut die Männerrunde. Mit Strenge, Witz und einem in jeder Hinsicht guten Händchen dirigiert sie den Männerchor. „Die Arbeit an den Feinheiten, das macht es am Ende aus“, sagt Michael Knödler, Sänger von ChorArt ZwanzigElf. Seine Gesangskarriere begann, als die Urbacher Gesangvereine 2011 neue Sängerinnen und Sänger für das Projekt ChorArt ZwanzigElf suchten – mit großem Erfolg. Nun sucht der Gesangverein Eintracht 1925 erneut und bietet am Sonntag, 26. März, ein offenes Singen in der Atriumhalle an. Denn nicht nur ihr Gesangverein steht vor einer großen Herausforderung, sagt Martin Schuler.

Das Instrument immer dabei

„Männer zum Singen zu bewegen, ist wahnsinnig schwierig“, sagt er. Da gebe es eine große Hemmschwelle. Diese hat Michael Knödler überwunden. Er hatte sich vorher nie getraut zu singen, machte dann aber beim neuen Chorprojekt mit. Anfangs müsse man mit denen singen, die singen können, dann komme man rein. „Ich genieße es inzwischen, vorne zu stehen und zu singen“, sagt er nun über Auftritte. Die Begeisterung der Besucher in einer rammelvollen Kirche sei große Motivation, sagt Martin Schuler über die vergangenen Auftritte in Urbach. „Es ist schön, in einem Chor, der erfolgreich ist, der gut klingt, zusammen zu singen. Lob ist Bestätigung für das, was wir tun“, sagt er. Und Singen sei so einfach: „Der Sänger hat sein Instrument immer dabei!“ Schuler und die übrigen Verantwortlichen des Gesangvereins wollen Werbung für ihren Verein machen, neue Sängerinnen und Sänger werben, vor allem männliche Stimmen, damit der Verein auch in Zukunft die richtigen Töne trifft und als Gesangverein, mit Männer-, gemischtem und Kinderchören, bestehen bleiben kann.

„Wir wollen professionell sein, ohne ein Profi-Chor zu sein“

„Wir wollen professionell sein, ohne ein Profi-Chor zu sein“, bringt es Martin Schuler auf den Punkt. Seit einigen Wochen proben einige Herren von Männerchor und ZwanzigElf gemeinsam für ihr neues Chorprojekt. Schuler betont, man habe mittlerweile ein modernes Repertoire und gehe auch auf Liedvorschläge ein. Damit würden Männer jedes Alters angesprochen. Er macht deutlich, wie modern der Verein mittlerweile agiere, wie mit Stimmaufnahmen Verbesserungen erzielt würden, und dass sie mindestens einmal im Jahr eine professionelle Stimmbildung anbieten. Ferner hätten sie eine Trainerin für Bühnenpräsenz engagiert. Denn ihre Chöre sollen noch besser werden, sagt Schuler. Aber: „Singen soll ein Hobby bleiben. Nach wie vor muss niemand Noten kennen.“ Es gehe ja schließlich darum, Freude am Singen zu haben. Und zu vermitteln. Der Versuch, über die Ehefrauen an die Männer zu kommen, sie zum Singen zu bewegen, klappe eben nicht immer, schildert Michael Knödler lachend erste Versuche, über Umwege Sänger zu gewinnen.

Für ihren Chor-Kollegen schmettern die Sänger ein Geburtstagsständle

„Singen ist eine entspannende Freizeitbeschäftigung“, sagt die Chorleiterin Timea Toth. Nach Gesangseinlagen gehe er mit einem freien Kopf nach Hause, so Martin Schuler, der seit rund 40 Jahren singt. Und so startet dann die Chorprobe der Männer mit einigen Lockerungsübungen für den Mund. Timea Toth fordert hohe und tiefe Töne. Dann gibt es schnell noch ein enthusiastisches Geburtstagsständle für einen Sänger, das die Chorleiterin duldet, das ihren Ansprüchen aber nicht gerecht zu werden scheint. Die Probe geht weiter. Die Chorleiterin sucht die Bässe. Über viele Minuten wird ein Stück eingeübt. Toth ist akribisch, mal mit leisem Spott, dann wieder bissig-fordernd, aber meist mit einem Lächeln und einer humorvollen Note. Sie pickt sich zwei Herren raus: „Den Gaumen klingen lassen“, erläutert sie, schaut den Sängern in die Augen, „als wenn ihr Wein im Mund habt.“ Dann mischt sie sich später unter die Sänger, weil sie noch nicht zufrieden ist, und provoziert exakte Töne. Ein interessanter Einblick in eine Chorprobe im Musiksaal der Wittumschule. Der wird voll, als schließlich die Sängerinnen und Sänger von ZwanzigElf erscheinen. Es wird laut und es wird an diesem Probentag fröhlich gesungen. Toth ist seit einigen Stunden im Einsatz, hat erst mit den Chorkids, dann mit den jungen Sängerinnen von TeenieSound, schließlich mit dem Männerchor, dem Chorprojekt und dem gemischten Chor gesungen. Auch beim Nachwuchs seien die Mädchen deutlich in der Überzahl. Das freut Martin Schuler und Michael Knödler – aber ein paar mehr Jungs und Männer sollten es schon noch werden. Vielleicht werden am Sonntag ja neue Stimmen entdeckt.