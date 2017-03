VfB Stuttgart 0:1 gegen Portugal – Baumgartl verliert mit DFB-Auswahl

Die deutsche U21-Nationalmannschaft um Timo Baumgartl hat das letzte Testspiel vor der Europameisterschaft in Polen mit 0:1 gegen Portugal verloren. Foto: Galm / ZVW

Vor allem Ex-VfB-Spieler Kevin Kuranyi, der am vergangenen Freitag sein Karriereende verkündet hatte, durfte/musste die Hände vieler alter Weggefährten schütteln und für Selfies zur Verfügung stehen.

Schorndorfer in der Startelf

Aus dem VfB-internen Duell Baumgartl vs. Mané wurde zunächst einmal nichts. Während Mané von Anfang an wirbeln durfte, fand sich Stuttgarts Innenverteidiger zum Anpfiff nur auf der Ersatzbank wieder.

Im Gegensatz zum in Schorndorf geborenen Davie Selke. Der 22-Jährige schnürte in seiner Jugend zunächst für den FV Weinstadt, den SV Fellbach, den TSV Schmiden und den FSV Waiblingen die Kickschuhe, eher er nach Stationen beim VfB und den Kickers zum 1. FC Normannia Gmünd wechselte.

Über Hoffenheim und Bremen in die Bundesliga zu RB Leipzig

Von dort wagte Selke 2009 den Schritt in die Jugendakademie der TSG 1899 Hoffenheim und fand schließlich über Werder Bremen den Weg zu RB Leipzig. Der bullige 1,92 Meter große Mittelstürmer durfte zunächst als wuchtige Sturmspitze die portugiesische Defensive beackern.

Mit Edgar Ie vom portugiesischen Hauptstadtclub CF Beleneses Lissabon bekam er zwar einen körperlich unterlegenen (1,90 Meter vs. 1,80 Meter) Gegenspieler, der dem Schorndorfer allerdings durch kluges Stellungsspiel und seine Schnelligkeit einige Probleme bereitete.

Stuttgarts Flügelflitzer Carlos Mané durfte wie beim VfB zunächst auf dem rechten Flügel ran. Dort hatte er es mit dem Freiburger Marc-Oliver Kempf zutun. Vor den Augen von seinem Stuttgarter Cheftrainer Hannes Wolf, Co-Trainer Moreira und Sportvorstand Schindelmeiser gelang dem 23-Jährigen zunächst relativ wenig.

Traumtor bringt Portugal in Führung

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase schoss Bruno Fernandes vom italienischen Erstligisten Sampdoria Genua die portugiesische U21 mit einem echten Traumtor in Führung (25.). Einen Eckball nahm Portugals Kapitän aus rund 25 Metern volley mit dem rechten Fuß und jagte die Kugel unhaltbar in die Maschen. Odisseas Vlachodimos, einst in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet und inzwischen Stammtorhüter beim griechischen Traditionsclub Panathinaikos Athen, ohne Abwehrchance.

Mit ihrer intensiven Spielweise und dem hohen Pressing setzte die portugiesische Auswahl, angetrieben von ihrem an der Seitenlinie leidenschaftlich und lautstark coachenden Trainer Rui Jorge, der deutschen Mannschaft gut zu – die Führung nicht unverdient.