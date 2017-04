VfB Stuttgart Asano bleibt ein weiteres Jahr beim VfB

Takuma Asano wird auch in der kommenden Saison für den VfB Stuttgart auf Torejagd gehen. Foto: Galm / ZVW

Flügelstürmer Asano hat in dieser Saison vier Tore ezielt und vier Treffer vorbereitet. Drei seiner vier Treffer erzielte er allerdings im Derby gegen den Karlsruher SC. In der Landeshauptstadt fühlt sich der 22-Jährige Japaner nach eigener Aussage "pudelwohl". Das erklärte Asano im Februar in einem Interview.

Sein Marktwert beläuft sich laut transfermarkt.de auf rund zwei Millionen Euro. „Ich habe mich an das Spiel des VfB und das Leben hier gewöhnt und es gefällt mir sehr gut“, erklärte der dreifache japanische Meister im Gespräch mit der Bild.