VfB Stuttgart Cacau beendet seine aktive Karriere

Stuttgart . Am Dienstag (9.10.) verkündete der langjährige VfB-Profi und ehemalige deutsche Nationalspieler Cacau das Ende seiner aktiven Karriere. Zwar hatte der 35-Jährige einige Angebote aus dem Ausland und aus unteren Ligen auf dem Tisch liegen, entschied sich aber für das Ende seiner aktiven Laufbahn. Der BILD-Zeitung verriet der 23-fache ehemalige deutsche Nationalspieler am Dienstag: „Es war ein längerer Prozess, in dem die Entscheidung gereift ist. Natürlich lag es auch daran, dass bei den Angeboten zuletzt nichts wirklich Interessantes dabei war. Aber das kam für mich nicht in Frage. Wir haben entschieden, dass ich mit meiner Familie in Korb leben möchte.“

"Der Fußball hat mir sehr viel gegeben"

Anfang 2016 spielte Cacau nach einem Jahr in Japan noch einmal für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart in der 3. Liga. Für seinen „Herzensverein“ ging der Mittelstürmer von 2003 bis 2014 in 263-Bundesligaspielen auf Torejagd und erzielte dabei 80 Treffer. „Der Fußball hat mir sehr viel gegeben. Diese Emotionen, das Adrenalin, das tiefe Glücksgefühl, ein Tor zu schießen, eigene Fans zu begeistern, gegnerische Fans zu ärgern – so intensive Gefühle wie im Fußball gibt es in keinem anderen Beruf. Das alles werde ich vermissen“, erklärte Cacau im Interview mit der BILD-Zeitung.

Rückkehr in die Bundesliga?

Ganz ohne Fußball kommt der dreifache Familienvater dann aber doch nicht aus: Am kommenden Montag startet er ein Sport-Management-Fernstudium bei der ESM-Academy in Nürnberg - seine Erfahrungen aus 14 Jahren Profifußball kommen ihm dabei sicher nicht ungelegen. Parallel will Cacau seine Trainerausbildung vorantreiben und freut sich auf die nun kommenden Aufgaben: „Meine Familie gibt mir großen Halt. Und mein Umfeld hilft mir, mich nicht verloren zu fühlen.“ Eine Rückkehr in den Zirkus Profifußball kann sich Cacau sehr gut vorstellen: „Ich möchte gern im In- und Ausland bei einigen Vereinen im Management hospitieren. In der Zukunft traue ich mir schon eine verantwortungsvolle Aufgabe in der Bundesliga zu.“