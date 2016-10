VfB Stuttgart Eine neue Fan-Hymne für den VfB Stuttgart

Seit rund einem Jahr legen DJ Saure! und Smoke T bei jedem Heimspiel des VfB Stuttgart in der A-Block Lounge der Mercedes-Benz Arena Musik auf. "Deshalb wollten wir schon immer auch mal einen Track für den VfB machen", erzählt Smoke T im Interview mit Regio TV. Um ihren neuen Track im Vorfeld zu bewerben, starteten die "Stadtlichters" vorab eine Interviewreihe mit einigen VfB-Fans: "Wir haben wirklich krasse Fans interviewt, die interessante Geschichten zu erzählen haben."

Aus den Interviews bastelten die Hip-Hopper kleine Videos und kündigten so via Facebook ihre neue Fan-Hymne mit einem Countdown an. "Das hat unglaubliche Welle geschlagen. Wir haben nie damit gerechnet, dass diese Videos von 100.000 Leute angeguckt werden", so Smoke T. Nachdem nun am Donnerstag veröffentlichten VfB-Song will das Kollektiv fleißig weiterarbeiten und viele neue Songs in unterschiedlichen Konstellationen aufnehmen.

"Furchtlos und Treu" heißt die neue Fan-Hymne für den VfB. Die Hip-Hopper greifen mit ihrem Track den Wappenspruch des VfB Stuttgart auf. Der Leitspruch des Vereins ist fast 200 Jahre alt und stammt aus dem Königreich Württemberg. Er war Bestandteil des alten Wappens und der traditionellen württembergischen Fahne mit den drei Hirschgeweihen.