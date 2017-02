VfB Stuttgart Kevin Großkreutz: Platzwunde nach Schlägerei

Großkreutz musste nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Galm / ZVW

Stuttgart . VfB-Abwehrspieler Kevin Großkreutz musste nach einer Schlägerei am Montagabend in einem Stuttgarter Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das bestätigte der Verein gegenüber dem SWR .

Auseinandersetzung am Wilhelmsplatz

Die Stuttgarter Zeitung vermeldet, dass sich die Szene nicht wie zunächst vermutet im "Perkins Park", sondern am Stuttgarter Wilhelmsplatz abspielte. Nach Polizeiangaben kam es dort gegen 02:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen.

Zu einer der beiden Gruppen gehörte VfB-Spieler Kevin Großkreutz, der laut Polizei zusammen mit einigen Bekannten im Alter von 16,17 und 18 Jahren unterwegs war. Die Polizei bestätigte der StZ, dass sich die Gruppe, von der der Angriff offenbar ausging, aus vier Personen im Alter von 16, 18 und 19 Jahren zusammensetzte.

Großkreutz mit Platzwunde ins Krankenhaus

Laut der Bild-Zeitung kam es während der Auseinandersetzung zu zwei Faustschlägen. Einer davon traf Großkreutz, der mit einer Platzwunde in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht wurde. Den anderen Schlag bekam ein Kumpel ab. Nach der ambulanten Behandlung konnten beide die Klinik wieder verlassen. Gegenüber RP Online sagte ein Sprecher des VfB, der Verein prüfe derzeit den Sachverhalt. Über die Hintergründe des Streits ist aktuell noch nichts bekannt.

Kevin Großkreutz war in der Vergangenheit bereits durch unprofessionelles Verhalten in der Öffentlichkeit aufgefallen. Besonders in Erinnerung geblieben ist wohl seine angebliche Döner-Wurf-Attacke in Köln im Mai 2014. Das Verfahren gegen den Kicker wurde allerdings eingestellt. Nicht so der Vorfall des öffentlichen Urinierens in einer Hotel-Lobby nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale 2014 mit dem BVB.