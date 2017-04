VfB Stuttgart Die Daimler AG steht bereit

Der VfB Stuttgart hat sich mit der Daimler AG auf den Preis von Anteilen geeinigt, sollten die Mitglieder für die Ausgliederung der Fußball-Abteilung stimmen. Steigen die Schwaben in die Bundesliga auf, bezahlt der Autobauer 41,5 Millionen Euro für 11,75 Prozent an der AG. Verpasst der VfB die Rückkehr in dieser Saison, bekommt Daimler fünf Prozent für 10,5 Millionen Euro. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.