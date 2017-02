VfB Stuttgart Der VfB rüstet sich für die Zukunft

Stuttgart . Am Tag nach dem „Deadline Day“, also dem letzten Tag der Wintertransfer-Periode , war alles ruhig rund um die Mercedesstraße in Bad Cannstatt. Entspannt und mit viel Zeit im Gepäck erklärte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser vor der versammelten Reporter-Schar seine drei Transfers vom Vortag . Zudem verkündete der Sportchef der Schwaben einige Veränderungen hinter den Kulissen des Cannstatter Traditionsclubs:

Im Video: VfB Sportvorstand über den "Deadline Day", die drei Neuzugänge und die Neuerungen rund um den Verein.

So gab Schindelmeiser am Mittwoch bekannt, dass der VfB Stuttgart einen neuen Chefscout verpflichten wird. Einen Namen nennen wollte Schindelmeiser nicht. Der Neue sei bestens vernetzt und kommt vom Bundesligisten Bayer Leverkusen.

Umbau des Sport-Ressorts

Zudem treibt Schindelmeiser den Umbau des Sport-Ressorts weiter voran: Mit Jens Andrei, der die Mannschaft bereits im Trainingslager betreute, holt sich der VfB einen Spielerbetreuer fest ins Boot. Er soll neue Spieler in die Mannschaft integrieren, den Teamgeist weiterentwickeln und so die Voraussetzungen dafür schaffen, dass „sich alle Jungs bei uns wohlfühlen.“ Auf diese Weise möchte der Sportvorstand alle potentiellen Stolpersteine, welche die Mannschaft auf dem Weg zurück in die Bundesliga erwarten könnten, aus dem Weg räumen.

Der Bereich Spielerbetreung und Integration soll weiter professionalisiert werden. "Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die Jungs immer das Gefühl haben, es kümmerst sich jemand um sie", erläuterte Schindelmeiser.

Neue Abteilung: Daten-Management und Daten-Analyse

Eine komplett neue Abteilung stampft Schindelmeiser im Bereich Daten-Analyse und Daten-Management aus dem Boden: Hier soll in Kooperation mit Universitäten, externen Partner und Start-Up Unternehmen das Scouting und die Analyse der Mannschaft verbessert werden. "Dieser Bereich wird immer wichtiger und da wollen wir möglichst früh drin sein", so Schindelmeiser.

Schindelmeiser erhofft sich eine weitere objektivierbare Analysekategorie, die ihm und seinem Team bei Transfers und Spielerbeurteilungen, dem Trainerteam bei der alltäglichen Trainingssteuerung und den Scouts in der Gegner- und Spielanalyse weiter helfen soll. „In dieses Thema müssen wir rein“, bekräftigte Schindelmeiser am Mittwoch. „Hier müssen wir uns Kompetenz von außen dazu holen, da wir diese nicht haben können.“

In dieser Abteilung sollen zum einen „Rohdaten“ gewonnen werden, als auch Daten von externen Dienstleistern verarbeitet und ausgewertet werden.

„Weltstands-Analyse“ beim Zweitligisten

Matthias Schadenberger, zuletzt Praktikant an der Mercedesstraße, erhält beim VfB eine Festanstellung und soll sich zukünftig um die „Weltstands-Analyse“ kümmern. Konkret: Schadenberger soll den Fußball in den weltweiten Top-Ligen im Auge behalten, analysieren und für das Trainerteam und die sportliche Leitung Video-Sequenzen bereitstellen. Alles verbunden mit der Frage, wie sich Spieler auf höchstem Niveau verhalten und was die schwäbischen Zweitliga-Kicker davon lernen können.