VfB Stuttgart Julian Green: Rollentausch mit Maxim

"So ist das in einer Mannschaft immer"

Der US-Boy teile im Moment eben die unschöne Situation, unter der auch schon Alexandru Maxim lange leiden musste, so VfB-Trainer Hannes Wolf auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Nürnberg am Donnerstag. "Dadurch, dass Alex ins Team gerutscht ist, rutschen andere Spieler in die Rolle, die Alex vorher hatte. So ist das in einer Mannschaft immer."

Es habe keinerlei Punkte gegeben, "die gegen Julian gesprochen haben", sagt Hannes Wolf. Dann muss es in der Konsequenz Punkte gegeben haben, die für einen anderen Spieler gesprochen haben. Zum Beispiel für Takuma Asano, Josip Brekalo oder eben Alexandru Maxim.

Doch es gibt Hoffnung für den 21-Jährigen: Die Wiederkehr von Alexandru Maxim hat gezeigt, wie wichtig vermeintlich abgeschriebene Spieler im Schlussspurt noch werden können.