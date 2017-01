VfB Stuttgart Philip Heise zu Dynamo Dresden

Stuttgart.

Philip Heise wechselt mit sofortiger Wirkung zum Ligakonkurrenten SG Dynamo Dresden. Über die Transfermodalitäten haben die beiden Vereine Stillschweigen vereinbart. Der 25-Jährige stand seit Sommer 2015 beim VfB unter Vertrag. Er bestritt in eineinhalb Jahren fünf Partien in der Bundesliga, eine in der 2. Bundesliga sowie zwei im DFB-Pokal für das Team mit dem roten Brustring. Zudem lief er für den VfB II fünf Mal in der 3. Liga auf.