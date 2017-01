VfB Stuttgart Schindelmeisers dritter Streich: Jérôme Onguéné kommt zum VfB

Jérôme Onguéné bestritt bereits 45 Partien in der französischen Ligue 2 und 13 Begegnungen in nationalen Pokal-Wettbewerben für den FC Sochaux und erzielte dabei ein Tor. Foto: VfB Stuttgart

Jérôme Onguéné bestritt bereits 45 Partien in der französischen Ligue 2 und 13 Begegnungen in nationalen Pokal-Wettbewerben für den FC Sochaux und erzielte dabei ein Tor. Beim französischen Fußballverband durchlief der Innenverteidiger seit der U16 bis aktuell zur U20 alle Teams und absolvierte insgesamt 38 Spiele (fünf Treffer). Im Sommer 2016 feierte er mit der französischen U19-Nationalmannschaft den Gewinn des Europameister-Titels in Deutschland.