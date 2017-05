VfB Stuttgart VfB knackt historische Bestmarke

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat als erster Zweitligist die historische Bestmarke von 50.000 Zuschauern pro Heimspiel geknackt. Auch das letzte Saisonspiel der Schwaben gegen die Würzburger Kickers am Sonntag (15:30 Uhr/ZVW-Liveticker) ist mit 59.000 Zuschauern ausverkauft. Damit wird der VfB insgesamt 856.188 Zuschauer im Stadion begrüßt haben und sorgt so für einen neuen Rekord in der 2. Liga.