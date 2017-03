VfB Stuttgart Wie viel VfB steckt noch im aktuellen DFB-Team?

Stuttgart . Wie viel VfB steckt 2017 noch in der DFB-Auswahl? Für Andreas Hinkel, ehemaliger Spieler und aktueller U23-Coach des VfB Stuttgart, ist die Sache klar: „ Der VfB ist in der Nationalmannschaft immer noch präsent! “

Timo Werner steht vor seinem Debüt in der DFB-Elf

Für die anstehenden Länderspiele gegen England (22. März) und Aserbeidschan (26. März) hat Bundestrainer Joachim Löw mit Timo Werner einen Debütanten eingeladen. Werner geht aktuell für den Bundesligaaufsteiger RB Leipzig auf Torejagd, wurde aber in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet. Und im Kreise der Nationalmannschaft steht der 21–Jährige mit seinem persönlichen Werdegang nicht alleine da.

Sieben Spieler aus dem aktuellen 24er-Kader der deutschen A-Nationalmannschaft durchliefen die Fußballschule der Schwaben. Aus dem aktuellen Stuttgarter Zweitliga-Kader trägt lediglich Innenverteidiger Timo Baumgartl das Trikot mit dem Adler auf der Brust – allerdings bei der U21.

Sieben aus 24

„Es muss in Zukunft unser Anspruch sein, nicht nur Top-Spieler auszubilden, sondern diese auch bestmöglich und langfristig in Stuttgart zu halten“, verkündete VfB-Präsident Wolfgang Dietrich nach der Bekanntgabe des Kaders via Facebook. Unsere interaktive Grafik gibt einen Überblick über die aktuellen Nationalspieler mit VfB-Vergangenheit:



Foto: Twitter DFB / Bearbeitung: thinglink.com