VfB Stuttgart Wie viele Punkte benötigt der VfB zum Aufstieg?

Stuttgart . Vier Teams, sechs Spiele, ein Ziel: Der Aufstieg in die Bundesliga. Stuttgart, Braunschweig, Hannover und Berlin werden sich in den verbleibenden sechs Saisonspielen einen Vierkampf um den Meistertitel in der 2. Liga liefern. 18 Punkte sind noch zu vergeben, doch wie viele Zähler reichen am Ende der Saison für den direkten Aufstieg ins Fußball-Oberhaus?

Der VfB Stuttgart belegt nach dem 28. Spieltag mit 54 Punkten aktuell die Pole Position im engen Aufstiegsrennen. Dahinter stehen Braunschweig (54), Hannover (53) und Berlin (51) bereit. Die Abstände zwischen den vier Favoriten sind klein, an den sechs ausstehenden Spieltagen ist also noch alles möglich im Kampf um die Plätze eins und zwei, welche auf direktem Weg zurück in die Bundesliga führen. Der Drittplatzierte muss in die Relegation und gegen den 16. der Bundesliga ran.

Mit welcher Punktausbeute schafften es die Aufsteiger in den letzten Jahren?

Doch wie viele Punkte werden in dieser Saison für den direkten Aufstieg reichen? Die Frage ist wie immer offen, aber der Blick auf die Statistik zeigt: Seit der Einführung der Drei-Punkte-Wertung zur Saison 1995/96 reichten im Schnitt 62,5 Punkte für Platz zwei, also einen direkten Aufstiegsplatz. Für den Relegationsplatz waren durchschnittlich 60 Punkte nötig.

Satte 76 Zähler sammelte Hertha BSC Berlin in der Saison 2012/13 und sicherte sich so souverän die Meisterschaft in der 2. Liga. Der schwächste Meister war der 1. FC Nürnberg 2003/04 mit „nur“ 61 Zählern.

Wenn 65 Punkte nicht zum Aufstieg reichen

Die Nürnberger waren auch das Team, das mit der größten Punktausbeute nicht den Aufstieg packte: In der Saison 2015/16 reichte es mit 65 Punkte nur zu Platz drei und der damit verbundenen Relegation, in der der FCN gegen Eintracht Frankfurt den Kürzeren zog.

Die geringste Ausbeute, die zum Aufstieg reichte, hatte Mainz in der Saison 2003/04, als die Mainzer mit 54 Punkten auf Platz drei landeten. Da es zu diesem Zeitpunkt keine Relegation gab, genügte diese Anzahl zum Aufstieg. Das punktgleiche Energie Cottbus ging wegen des schlechteren Torverhältnisses leer aus. Seit Wiedereinführung der Relegation 2008/09 waren die geringste Ausbeute, um direkt aufzusteigen, die 59 Punkte von Darmstadt 2014/15.

Stuttgart sollte nicht auf die Relegation spekulieren

Klar ist bereits jetzt: In dieser Saison dürften 59 Punkte nicht zum direkten Aufstieg reichen. Klar ist ebenfalls: Stuttgart, Braunschweig, Hannover und Berlin sollten nicht auf Platz drei spekulieren, denn seit der Wiedereinführung der Relegation konnte sich erst zweimal der Zweitligist durchsetzen.

Die Aufstiegsformel für den VfB

Der VfB hat im Saisonendspurt alles in der eigenen Hand. Auf die Schwaben warten noch zwei Schlüsselspiele gegen die direkten Konkurrenten aus Berlin und Hannover. Auch hat der VfB zwei „vermeintlich“ leichte Heimaufgaben gegen Aue und Würzburg.

Heißt im Umkehrschluss die Aufstiegsformel für den VfB lautet: Neun Punkte aus den verbleibenden drei Heimspiele gegen Berlin (24. April), Aue (7. Mai) und Würzburg (21. Mai), sowie ein Auswärtssieg in Nürnberg, Bielefeld oder Hannover müssen her. Mit 66 Punkten sollte den Schwaben dann der 2. Tabellenplatz und damit der direkte Aufstieg sicher sein.