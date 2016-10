VfB Stuttgart Wolfgang Dietrich neuer VfB-Präsident

Stuttgart.

Wolfgang Dietrich wurde auf der Migliederversammlung des VfB Stuttgart zum neuen Präsidenten des Vereins gewählt. Von den 2952 abgegebenen Stimmen gingen 1689 an den 68-Jährigen Unternehmer. 1263 Mitglieder sprachen sich gegen Dietricha als neuen Präsidenten aus, 57 Mitglieder enthielten sich. Dietrich steht nun vor einer vierjährige Amtszeit. Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses hallten lautstarke „Spalter“-Rufe durch die Schleyerhalle. Dietrich trat ans Rednerpult und nahm seine Wahl an: „Ich danke für euer Vertrauen. Ich werde alles dafür tun, um der Präsident aller zu sein. Auch derer, die jetzt Spalter rufen.“ Eine Spitze in Richtung seiner Gegner konnte sich Dietrich dann aber nicht verkneifen: „Die sollten sich fragen, wer hier eigentlich den Verein spaltet.“