Waiblingen Asylbewerber drohte vom Dach zu springen

Einsatz in Neustadt. Foto: Büttner / ZVW

Waiblingen-Neustadt. Am Nachmittag ist ein 21-jähriger Gambier auf das Dach eines Flüchtlingsheims am Bahnhof Neustadt gestiegen und hat gedroht zu springen.

Gegen 14 Uhr wollte die Polizei den jungen Mann in Gewahrsam nehmen, da er (zunächst nach Italien) abgeschoben werden sollte. Um sich der Abschiebung zu entziehen floh er auf das Dach des Gebäudes. Der Mann soll seit zwei Jahren in Deutschland sein und relativ gut deutsch sprechen. Immer wieder rief er: "Was wollt ihr? Ich habe nichts gemacht!"

Nach ersten Angaben der Einsatzkräfte sollte bei einem Sprung von der Position aus eine tödliche Verletzung unwahrscheinlich sein. Trotzdem zog sich die Polizei gegen 15 Uhr zurück und gewährte so dem Flüchtling die Chance, sich bis Freitagmorgen (9.9.) um 8 Uhr bei der Wache selbst zu stellen.

Der Feuerwehr gelang es nicht ein Sprungpolster zu platzieren, da der Mann damit drohte zu springen, falls sich jemand weiter nähere. Notarzt und Krankenwagen blieben vor Ort um im Notfall sofort zur Stelle zu sein.

Gegen 16 Uhr war der Mann vom Dach verschwunden. Wo er sich aufhält ist noch nicht bekannt.

Freitagmorgen werden wir berichten, ob der Mann sich auf dem Polizeirevier eingefunden hat.