Waiblingen Brand am Alten Postplatz: Aufräumarbeiten beginnen

Waiblingen.

Drei Tage nach dem Brand hat die Kripo die Querspange wieder frei gegeben. Der Rewe-Markt, das Reisebüro und die Apotheke sind bereits offen, Central Reha fängt an diesem Mittwoch mit einem Hilfsbetrieb an und arbeitet ab Donnerstag wieder regulär. In den Arztpraxen und der Zentralklinik laufen die Aufräumarbeiten und die Sanierung an. Manche Räume sind schwer getroffen.