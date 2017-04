Waiblingen Käuflicher Sex: Eine kleine Bordellgeschichte

Venustempel, Freudenhaus, Lasterhöhle: Zuschreibungen gibt es viele, das Bordell ist ein mythenumwabertes Institut, gleichzeitig der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend entzogen, von Tabus umstellt. Andreas Ziemann nähert sich dem Milieu mit maximaler Forscherseriosität und scheuklappenfreier Neugier. Auf den ersten hundert Seiten spannt er einen weiten historischen Horizont auf, im letzten Drittel beleuchtet er die Gegenwart.

Die Geburtsstunde der Prostitution

Bereits auf Seite 15 räumt Ziemann die Phrase vom „ältesten Gewerbe der Welt“ ab: „schlichtweg falsch“. Ob Töpferwaren- oder Vieh-Handel, all das gibt es viel länger. Die Geburtsstunde der Prostitution als ökonomisches Tauschgeschäft ist recht präzise benennbar: Solon, Gesetzgeber Athens, gründete das erste städtische Bordell um 600 vor Christus. Zuvor hatte es in pantheistischen Gesellschaften „heilige Prostitution“ in Tempeln gegeben – Solon trieb diese Tradition genau nicht auf die Spitze, sondern zähmte im Gegenteil die orgiastischen Auswüchse des Venuskults, die das bürgerlich-städtische Gefüge gefährdeten: Junge Männer, denen noch das Geld fehlte, um eine Ehe zu schließen, fanden eine kontrollierte Möglichkeit der Lustabfuhr, anstatt die Promiskuität in der Mitte der Gesellschaft anarchisch auszuleben. Der Abbau „sexueller Überschüsse“ wurde ausgelagert in einen Sonderraum: Trieb-Outsourcing gewissermaßen. Daran knüpfte die christliche Kultur ziemlich nahtlos an: Sie propagierte das Ideal der Keuschheit und gestattete Sexualität nur in der domestizierten Sphäre der Ehe – weil sich manche Bedürfnisse aber partout nicht in Luft auflösen wollen, wurden sie in eine Parallelwelt verbannt, damit sie nicht innerhalb der offiziellen Ordnung wuchern konnten.

Recherchen auch in Waiblingen

Der spannendste Teil des Buches aber beleuchtet die Gegenwart. Hier ist Ziemann ein Forschungscoup gelungen: Er hat Lokalitäten besichtigt und mit Prostituierten wie Betreibern gesprochen. Seine Recherchen im Stuttgarter Leonhardsviertel und der Düsseldorfer Straße Waiblingen eröffnen verblüffend konturenscharfe Einblicke.

Zwei-Klassen-Gesellschaft unter den Prostituierten

Der prägende Bordelltypus heute in Süddeutschland ist das „Laufhaus“ (siehe Interview auf Seite 2), wo der Besitzer die Infrastruktur liefert und Prostituierte sich als – zumindest formal – selbstständige Subunternehmerinnen einmieten. „Vorrangig Rumäninnen und Bulgarinnen“ bevölkern das hiesige Prostitutionsmilieu, Ziemann vermutet für den Stuttgarter Raum einen „Ausländeranteil von 90 Prozent“. Die jungen Frauen werden durch wechselnde Etablissements geschleust und ab und zu auf Heimaturlaub geschickt, so gibt es „regelmäßig neues attraktives Personal“. Damit einher gehen ein „deutlicher Preisverfall“ und eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft: Während deutsche Prostituierte oft ein „Berufsethos“ pflegen, was die Bezahlung angeht, und Freiern auch klare Grenzen setzen, neigen ausländische dazu, aufgrund ihrer Herkunftsarmut „marktübliche Preise und Gepflogenheiten“ zu „unterbieten“; eine beklemmende Spielart der Globalisierung.

30 Euro für 20 Minuten

Gängige Kalkulation: Die Zimmermiete beträgt „120 bis 140 Euro“ – pro Tag, was bei einer laufhausüblichen Zahl von 50, 60 Zimmern täglich 7000 Euro ergibt; eine „Gelddruckmaschine“, sagt ein Insider. Kehrseite der Bilanz: Der Freier bezahlt „für 20 Minuten sexueller Dienstleistung ab 30 Euro aufwärts“, womit die Prostituierte erst ab dem fünften Sexualkontakt pro Tag aus den roten Zahlen kommt.

Polizei: In Zukunft weniger Straßenprostitution

Immer öfter verfügen Laufhaus-Räume – für die Frauen Wohnkabuff und Arbeitsort zugleich – „über ein eigenes Badezimmer mit Toilette“. Ziemann zitiert einen Polizisten: Die „Straßen-“ oder „Schmuddelprostitution“ in „Hinterhöfen“ werde noch „weiter zurückgehen. Die Bordelle werden sich in Richtung Qualität orientieren, sprich: gehobene Geschichten; so mit hoher Hygiene und Sicherheit für alle.“

„Alter, Gesundheitszeugnis“ und frühere Arbeitgeber

Das faszinierendste Kapitel beschreibt ein Gespräch mit einem Bordellbesitzer, bei dem sich wacher Unternehmergeist mit bürokratischem Ordnungssinn paart. Arbeitszeiten und Tarife seiner Mieterinnen seien ihm egal – sehr interessieren ihn hingegen „Alter, Gesundheitszeugnis“ und frühere Arbeitgeber: Er lasse sich Meldebestätigungen ausfüllen, achte darauf, dass keine Mieterin unter 21 ist, und lege ihre Pässe der Polizei zur Prüfung vor. Die Zukunft des Bordellwesens sieht auch er in „gehobener und durchweg hygienisch einwandfreier Qualität der sexuellen Dienstleistungen sowie in angenehmer Atmosphäre und stilvoller Einrichtung“. Als Familienbetrieb versteht er sein Geschäft aber nicht: „Ich will nicht, dass meine Kinder in meine Fußstapfen treten. Damit kann man oft nur schwer klarkommen, diese Doppelmoral, all diese extremen Vorurteile und das Getuschel und Gemache. Das Ganze wird irgendwann mal veräußert, und dann war es das.“

Sexualität ohne Folgeverpflichtung

Das Ende wird das nicht gewesen sein. Bordelle erfüllen gesellschaftliche Funktionen: Sie schützen die bürgerliche Sphäre vor ungehemmter Triebauslebung, bieten „reine Sexualität ohne Folgeverpflichtung“, dienen der „Kompensation fehlender Intimität“. Ziemann bilanziert: „Man kennt Bordelle seit über 2000 Jahren; und es ist niemand in Sicht, der ihr Ende prophezeit.“ Allein im Stuttgarter Raum gebe es derzeit „rund 165 Prostitutionsobjekte“.