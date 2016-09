Waiblingen Lok entgleist - 150 000 Euro Schaden ZVW, 05.09.2016 17:20 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Am Montagmorgen kam es im Bereich des Bahnhofs Waiblingen gegen 08.35 Uhr zur Entgleisung einer Lok, die zu einem Bauzug gehörte. Ersten Ermittlungen zur Folge sprang ein Drehgestell des Triebfahrzeugs aus bislang unbekannter Ursache aus den Gleisen und wurde über etwa 20 Meter im Schotterbett mitgeschleift. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Der Zug befand sich zum Unfallzeitpunkt bei einer Rangierfahrt im Bereich des Abstellgleises 7 und verursachte keine bahnbetrieblichen Auswirkungen im Personenverkehr. Der Schaden am Gleisbett und an der Lok beträgt nach ersten Schätzungen rund 150 000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Das Gleis 7 des Waiblinger Bahnhofs war von 08.35 Uhr bis 09.20 Uhr gesperrt.

2