Waiblingen Mehr tatverdächtige Flüchtlinge

Waiblingen. „Schreiben Sie mal was über Flüchtlingskriminalität.“ – Ja, geht klar. „Hat ja ganz schön zugenommen, oder?“ – Ja, kann sein. Und jetzt? Jetzt biegt sich der Schreibtisch unter gedruckter Wahrheit, die Interpretationsspielraum lässt. Nach allen Seiten.

Harte Fakten helfen. Oder auch nicht. Denn Fakten lassen sich beliebig bewerten. 950 tatverdächtige Flüchtlinge im Rems-Murr-Kreis 2016 – sind das viele, sind das wenige?

„Ich denke, niemand kann dazu wirklich seriös etwas sagen. Das Ganze ist viel zu komplex“, schreibt ein Richter a. D., der sich von schwarzen Zahlen auf weißem Papier nicht beeindrucken lässt.

Anteil tatverdächtiger Flüchtlinge bei gut elf Prozent

Eine von vielen dieser Zahlen lautet: 1,34 Prozent. So klein war der Anteil der Flüchtlinge an der Rems-Murr-Bevölkerung Ende vergangenen Jahres. Auf gut elf Prozent - ausländerrechtliche Verstöße nicht mitgerechnet – belief sich der Anteil der tatverdächtigen Flüchtlinge an allen Tatverdächtigen.

Das sagt alles Mögliche aus. Zum Beispiel auch das: Flüchtlinge fahren in der Tendenz öfter schwarz als andere Bürger. Denn Beförderungserschleichung zählt als Straftat, Kategorie Vermögens- und Fälschungsdelikte.

Bei Diebstählen überdurchschnittlich vertreten

Das klingt nun nach Verharmlosung der Fakten. Denn Körperverletzung kommt ebenfalls sehr oft vor innerhalb der Straftatenbilanz von Zuwanderern. Bei Diebstählen sind Flüchtlinge zudem überdurchschnittlich vertreten. Manche sprechen von Armutskriminalität.

„Die überwiegende Mehrheit der Zuwanderer beging keine Straftaten.“

Das Bundeskriminalamt schreibt in der jüngsten Ausarbeitung „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“ vom Trend einer „deutlichen Zunahme bei den insgesamt durch Zuwanderer begangenen Straftaten“. Gleichzeitig gilt: „Die überwiegende Mehrheit der Zuwanderer beging keine Straftaten.“

Eindeutige Aussagen des Bundeskriminalamtes

Angehörige bestimmter Nationalitäten scheinen öfter als mutmaßliche Straftäter in Erscheinung zu treten als andere. Das Bundeskriminalamt trifft dazu eindeutige Aussagen: Der Anteil von Staatsangehörigen aus Syrien, Afghanistan und Irak an der Gruppe der Tatverdächtigen war deutlich niedriger als ihr Anteil an der Gruppe der Zuwanderer.

Der Anteil von Staatsangehörigen aus den Maghreb-Staaten - Algerien, Marokko und Tunesien – sowie aus Georgien an der Gruppe der Tatverdächtigen war „sehr viel höher“ als ihr Anteil an der Gruppe der Zuwanderer.

Nicht für alles gibt’s Antworten

Es kursieren allerlei Erklärungsversuche, weshalb beispielsweise Algerier allem Anschein nach öfter unangenehm auffallen im Vergleich zu Flüchtlingen aus anderen Staaten. Schlägereien, Diebstahl, aggressives Verhalten unter Alkohol – eine kleine Gruppe von Wiederholungstätern kann ein ansonsten einwandfrei funktionierendes System binnen kurzem ins Wanken bringen. In der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen kehrte 2015 erst wieder Ruhe ein, nachdem eine Gruppe von auffälligen Algeriern verlegt worden war. Ende 2016 lebten im Rems-Murr-Kreis 124 Flüchtlinge aus Algerien. Die Polizei hat 104 Tatverdächtige dieser Nationalität registriert.

Hin und wieder wird die Kriegsvergangenheit Algeriens herangezogen, um Verrohungstendenzen Einzelner zu erklären. Bewiesen ist nichts.

Angebliche Medikamentenabhängigkeit

Wie tief die Sehnsucht nach irgendeiner Erklärung wofür auch immer sitzt, zeigt der Verweis auf eine angebliche Medikamentenabhängigkeit mancher junger Algerier. Die Rede ist von einem Mittel, das beruhigend wirken soll – und zugleich reizbar, ängstlich und nervös machen kann.

Hoffentlich hat das, sofern es nicht sowieso erfunden ist, nichts mit einer höheren Kriminalitätsbereitschaft zu tun. Denn Mittel mit diesen Eigenschaften verschreiben Fachärzte jeden Tag. Überall in Deutschland. An Männer und Frauen, Junge und Alte, Deutsche und Ausländer.

Suche nach Antworten vergeblich

Die Suche nach Antworten läuft derweil ins Leere. Die Stiftung Wissenschaft und Politik winkt ab. Das Institut für Migrationsforschung an der Universität Osnabrück verweist weiter. Pro Asyl? Antwortet nicht.

Zumindest eine beruhigende Aussage

Zumindest eine Aussage darf als gesichert gelten, und sie klingt beruhigend schlüssig: Unter Flüchtlingen befinden sich besonders viele junge Männer, und junge Männer treten im Vergleich zu anderen Gruppen häufiger als Straftäter in Erscheinung. Die Polizei verweist auf eine Koordinierungsstelle, die bei der Kriminalpolizei in Waiblingen angesiedelt ist. Dort laufen Erkenntnisse über Straftaten von Flüchtlingen zusammen. Mit diesen Infos arbeiten die Ermittler in der Schutz- und Kriminalpolizei.

Bienert: Nicht die Nationalität ist entscheidend

Mehrfach-Straftäter sollen frühzeitig erkannt werden, um diese Informationen auch den zuständigen Behörden zur Überprüfung der jeweiligen Aufenthaltsberechtigung zukommen lassen zu können, erläutert Polizei-Pressesprecher Holger Bienert. Ergänzend merkt er an: „Die Polizei hat Straftaten zu ermitteln, um dem Gesetz Genüge zu tun und Geschädigten und Opfern zu ihrem Recht zu verhelfen. Entscheidend ist dabei in der Hauptsache, was tatsächlich vom Täter gemacht wurde und nicht die Nationalität oder der Grund des Aufenthalts in Deutschland.“

Mitbürger sehen das anders

Es gibt Mitbürger, die sehen das anders. Für sie bestätigt jede Meldung über einen mit Bratpfannen-Gewalt ausgetragenen Küchen-Konflikt in einem Asylheim, was sie eh schon wussten: alles Schurken.

Ein Leserbriefschreiber spricht gar von einer von Flüchtlingen verursachten „blutigen Spur“, die sich durch Deutschland ziehe. Die spektakulärsten Fälle listet er auf, und darin geht es um Mord und Totschlag.

Weniger spektakulär, aber nicht weniger erschütternd: Am Sonntag, 19. März, stößt ein junger Mann in Korb eine 92-jährige Dame um und beraubt sie. Dringend verdächtig: ein tunesischer Asylbewerber. Er wird in U-Haft gesteckt.